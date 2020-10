Vídeo de motoqueiros rezando é da África do Sul, e não tem relação com internação de Trump

Um vídeo que mostra dezenas de motoqueiros ajoelhados foi compartilhado nas redes sociais com legendas que afirmam que o grupo se reuniu em frente ao hospital militar Walter Reed, onde o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ficou internado após ser infectado com o novo coronavírus. Na realidade, a gravação é de agosto e foi feita na África do Sul.

No canto do vídeo, é possível ver uma marca que indica que a gravação foi publicada pelo usuário @jamesriley1688 na rede social TikTok. No perfil de James, a filmagem foi postada pela primeira vez em 11 de setembro, portanto semanas antes de Trump anunciar ter contraído covid-19.

A gravação foi compartilhada em postagens virais com legendas enganosas nos Estados Unidos. As agências de checagem americanas Lead Stories e Snopes, além do jornal USA Today, desmentiram os posts que tiram o vídeo de contexto. As três verificações apontam que a filmagem é de um evento em Pretoria, na África do Sul, no fim de agosto.

O Lead Stories encontrou um vídeo da mesma ocasião:

O anúncio de que Trump tinha sido infectado com o novo coronavírus, feito na sexta-feira, 2, gerou uma onda de informações desencontradas por parte da própria Casa Branca. O presidente americano recebeu alta do centro médico Walter Reed nesta segunda-feira, 5, mas recebe tratamento que a Organização Mundial de Saúde (OMS) liga a casos graves de covid-19. A imprensa dos EUA destacou que os presidentes do país frequentemente enganam o público sobre suas doenças.

