Vídeo de manifestação anti-máscaras na Espanha ganha legenda enganosa e é mostrado fora de contexto

Um vídeo gravado durante uma manifestação de negacionistas da pandemia de covid-19 em Barcelona, na Espanha, tem sido compartilhado fora de contexto nas redes sociais. A filmagem mostra uma confusão entre os participantes do protesto e agentes da Polícia da Catalunha. De acordo com jornais locais, os manifestantes gritavam por “liberdade” de uma possível vacina contra o novo coronavírus, reclamavam do uso obrigatório de máscaras e minimizavam o impacto da doença.

Nas redes sociais, a gravação foi compartilhada em publicações que afirmam que a população se uniu contra a prisão de uma mulher que não usava máscara — cujo uso é obrigatório na Espanha. Essas postagens omitem que o vídeo foi feito em meio a uma manifestação anti-máscaras, e não mostra uma reação espontânea à ação da polícia.

No Facebook, a filmagem foi compartilhada com a seguinte legenda enganosa: “Na Espanha a polícia tentou prender uma senhora porque ela estava sem máscara. Veja o que aconteceu…O povo se juntou e tirou as máscaras também gritando liberdade… A polícia não tinha mais como fazer nada e se afastou…”

Assessor especial do presidente Jair Bolsonaro e irmão do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, Arthur Weintraub também compartilhou o vídeo no Twitter. Ele republicou uma postagem do empresário americano John McAfee, que alegou que pessoas que passavam pelo local se uniram para evitar a prisão de uma mulher.

Na Espanha, polícia tenta prender uma senhora que estava sem máscara. Povo a salva, e começa a gritar "LIBERDADE". Simples assim. Poderia ser no Brasil, ou qualquer outro país ocidental. Esse é o socialismo progressista pelo qual os globalistas tanto almejaram. Liberdade! https://t.co/sIvZE81ZB6 — Arthur Weintraub (@ArthurWeint) September 7, 2020

Pesquisando por palavras-chave em espanhol e em catalão, o Estadão Verifica conseguiu identificar reportagens e vídeos feitos no mesmo dia (23 de agosto), que ajudam a entender melhor o que ocorreu.

O jornal El Punt Avui informou que cerca de 50 pessoas se reuniram na Avenida Catedral. A Guarda Urbana e a Polícia da Catalunha (Mossos) protocolaram 27 denúncias durante a reunião de negacionistas: 19 por desobediência, uma por desrespeito à autoridade, quatro por não usar máscara e três por mau uso do equipamento de proteção.

De acordo com a TV pública catalã Betevé, os organizadores da manifestação não comunicaram a Câmara Municipal de Barcelona sobre a realização do evento. A Guarda Urbana pediu repetidamente que os participantes do protesto colocassem máscaras e respeitassem o distanciamento social.

Segundo o El Punt Avui, a manifestação continuou mesmo depois de a polícia deixar o local.

A jornalista Olatz Simón também publicou dois vídeos do evento, que mostram os manifestantes gritando palavras de ordem contra o uso de máscaras e a polícia conversando com os organizadores do protesto.

Concentración negacionista en Plaça Catedral Bcn. @barcelona_GUB identifica y entrega denuncia a organizadores tras pedirles reiteradamente que se pongan las mascarillas y mantengan la distancia. Participantes gritan "Libertad" y "Miguel será siempre nuestro". #VivirParaVer pic.twitter.com/D3qy90Q9up — Olatz Simón (@SimOnTheWay) August 22, 2020

Concentración "No existe el Covid" en Bcn. Mi grito preferido "Es mentira. Nos engañan con la mascarilla. Cuando se la ponga Susanna Griso en Espejo Público entonces me lo creeré". #VivirParaVer+KillMeTruck pic.twitter.com/bmnhhThUS7 — Olatz Simón (@SimOnTheWay) August 22, 2020

O usuário do Twitter @MaxRoha divulgou uma gravação de outro ângulo da manifestação.

Ayer en barcelona. Una vergüenza. 8 dotaciones de mossos y guardia urbana en una reducida manifestación anti mascarilla pic.twitter.com/pr7jiNzBWf — roha-max (@MaxRoha) August 24, 2020

Este canal do YouTube filmou o protesto de forma que é possível ver a Catedral de Barcelona atrás dos manifestantes.

Alguns elementos permitem comprovar que esses vídeos foram feitos no mesmo dia e no mesmo local. Uma mulher ruiva usa blusa verde e calça laranja; outra mulher usa blusa lilás e saia branca ao lado de um homem de camisa azul. Também é possível ver cartazes no chão.

No vídeo analisado pelo Estadão Verifica, pode-se ver a mesma mulher de blusa verde e calça laranja no meio da confusão com a polícia. Além disso, ao final da gravação, aparece um homem com a camisa “Não à vacina tóxica”.

Máscaras são recomendadas por autoridades sanitárias de todo o mundo como uma das formas de evitar a disseminação do novo coronavírus. Desde 9 de julho, o uso é obrigatório em vias públicas de Barcelona.