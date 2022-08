Vídeo de Lula é manipulado para parecer que ele disse que ‘beija homens e mulheres’ ao beber

Um vídeo com trechos de um discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em São Bernardo do Campo (SP), no dia 7 de abril de 2018 – antes de se entregar à Polícia Federal –, circula nas redes com uma edição maliciosa: cortes da fala do ex-presidente e agora candidato ao Palácio do Planalto foram recortados de modo que as frases façam pouco sentido ou sugiram que o petista assumiu que estava sob efeito de álcool. A fala não mostra que, durante o discurso, Lula narrava um episódio de 1979, e omite o trecho final, em que ele fala: “Isso não aconteceu hoje”.

Além das frases recortadas, dois trechos foram retirados de contexto e montados: no vídeo manipulado, Lula aparece dizendo: “Porque agora eu tô beijando homem e mulher igualzinho, não mistura mais, porque quando a gente bebe um pouquinho, a gente fica mais ousado”. No discurso original, a fala sobre beijar homens e mulheres aparece 35 minutos depois da fala sobre beber. Ambas estão descontextualizadas.

Não é a primeira vez que vídeos são manipulados para sugerir que o ex-presidente está bêbado. No vídeo aqui verificado, que tem mais de 200 mil interações no Facebook, os trechos de falas de Lula são intercalados com vídeos de pessoas sob efeito de álcool. A música que toca ao fundo é “Cachaceiro”, do cantor sertanejo Eduardo Costa.

Lula disse que estava bêbado?

Não. Todas as frases que aparecem no vídeo viral foram retiradas do discurso do ex-presidente Lula em São Bernardo do Campo em abril de 2018, horas antes de ele se entregar à Polícia Federal em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Operação Lava Jato. A íntegra do discurso pode ser vista em vídeo no canal oficial do PT no YouTube. A transcrição foi publicada no site do partido e também pela imprensa.

Dos diversos trechos recortados, um insinua que o próprio Lula disse que tinha “bebido um pouquinho”. Na verdade, o petista estava narrando um episódio de 1979, durante uma greve no ABC paulista. A frase que aparece no vídeo editado é: “Porque quando a gente bebe um pouquinho, a gente fica mais ousado”. A frase completa, contudo, é a seguinte, e aparece a partir dos 16 minutos e 30 segundos do discurso de 7 de abril de 2018:

“Em 1979, este sindicato fez uma das greves mais extraordinárias. E nós conseguimos fazer um acordo com a indústria automobilística que foi talvez o melhor. E eu tinha uma comissão de fábrica com 300 trabalhadores, o acordo era bom e eu resolvi levar o acordo para a assembleia. E resolvi pedir para a comissão de fábrica ir mais cedo para conversar com a peãozada. E eu fazia assembleia de manhã pra evitar que o pessoal bebesse um pouquinho à tarde. Porque quando a gente bebe um pouquinho, a gente fica mais ousado. Mesmo assim, não evitava porque o cara levava litro de conhaque dentro da mala e eu ainda passava e tomava uma dosezinha pra garganta ficar melhor, coisa que não aconteceu hoje”.

Lula disse beija homens e mulheres quando bebe?

Também não. O mesmo trecho recortado acima foi inserido após outra fala de Lula, também fora de contexto no vídeo aqui verificado. Lula aparece falando: “Porque agora eu tô beijando homem e mulher igualzinho, não mistura mais”. Em seguida, há um corte na fala, mas outro trecho aparece na sequência, como se Lula explicasse o porquê de beijar homens e mulheres: “Porque quando a gente bebe um pouquinho, a gente fica mais ousado”.

As duas frases foram ditas com uma diferença de 35 minutos e não têm qualquer relação. Enquanto a segunda parte aparece aos 16 minutos, a primeira só aparece aos 51 minutos de discurso. A fala completa é: “Quando eu pego na mão de um de vocês, quando eu abraço um de vocês, quando eu beijo — porque agora eu tô beijando homem e mulher igualzinho, não mistura mais — quando eu beijo um de vocês, eu não tô beijando com segundas intenções. Eu tô beijando porque quando eu era presidente, eu dizia: eu vou voltar pra onde eu vim e eu se quem são meus amigos eternos e quem são os amigos eventuais”.

Outra fala que leva a uma interpretação equivocada do que o ex-presidente disse foi retirada de um trecho aos 43 minutos de discurso. Lula diz: “Eles vão descobrir pela primeira vez o que eu tenho dito todo dia, eles não sabem que o problema desse País não chama-se Lula. O problema desse país chama-se vocês, a consciência do povo, o Partido dos Trabalhadores, o PC do B, o MST, o MTST… Eles sabem que tem muita gente”.

A frase usada no vídeo, contudo, é cortada após o petista dizer que “o problema desse País chama-se vocês”, como se o petista culpasse o público pelos problemas do Brasil.

Outras frases foram retiradas de contexto

Outros trechos do discurso do petista no ABC paulista também foram inseridos no vídeo. Mas, embora tenha sido recortados para que façam pouco sentido, não houve manipulação na fala. O primeiro trecho a aparecer no vídeo é do minuto 6:21, quando Lula fala sobre “o índio mais esperto do Brasil”. Ele se refere ao então governador do Piauí Wellington Dias, que tem ascendência indígena, mas a frase é cortada antes de Lula dizer a quem se refere.

A segunda frase que aparece no vídeo editado é: “Eu queria dizer pra vocês que eu estou contando isso para tentar chegar ao que eu quero dizer pra vocês”. Ela antecede justamente o trecho em que Lula fala sobre o episódio da greve de 1979 e aparece aos 16:20.

Aos 38:07, Lula diz: “Imagina um cara ser acusado de suicídio e não tenha sido ele o assassino. O que que a família do morto quer? Que ele seja morto, que ele seja condenado”. A frase está correta, mas também não está completa. Na sequência, Lula fala: “Então o juiz tem que ter, diferentemente de nós, a cabeça mais fria. Mais responsabilidade de fazer acusação ou de condenar”.

Na sequência, aparece uma fala completa do ex-presidente, quando ele diz que a revista Veja e a Rede Globo terão orgasmos múltiplos ao publicarem fotografias dele preso em suas capas. A frase é dita aos 40:59 de discurso.

Por fim, mais uma fala recortada do discurso é usada para sugerir que Lula não sabia do que estava falando. No vídeo viral, o trecho que aparece é: “Eu vou terminar com uma frase que eu peguei em 1982, com uma menina de dez anos em Catanduva, que eu não sei quem é. E essa frase não tem autor”. A fala completa é: “E façam o que quiserem, eu vou terminar com uma frase que eu peguei em 1982, com uma menina de dez anos em Catanduva, que eu não sei quem é. E essa frase não tem autor. A frase dizia: ‘Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera’”.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

Um pré-requisito para participar da parceria com o Facebook é obter certificação da International Fact Checking Network (IFCN), o que, no caso do Estadão Verifica, ocorreu em janeiro de 2019. A associação internacional de verificadores de fatos exige das entidades certificadas que assinem um código de princípios e assumam compromissos em cinco áreas: apartidarismo e imparcialidade; transparência das fontes; transparência do financiamento e organização; transparência da metodologia; e política de correções aberta e honesta. O comprometimento com essas práticas promove mais equilíbrio e precisão no trabalho.