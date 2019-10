Vídeo de Joice Hasselmann sobre pacote com cabeça de porco é do ano passado, mas circula nas redes como se fosse atual

Um vídeo antigo em que a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) relata ter recebido uma cabeça de porco e um bilhete com ameaças voltou a ser compartilhado como se fosse recente. Na verdade, Joice denunciou a suposta ameaça em uma publicação no Twitter em 30 de novembro do ano passado.

A polícia acaba de levar a “encomenda” que foi deixada para mim no meu prédio com uma ameaça. Acionei a polícia IMEDIATAMENTE. Repito: NÃO TENHO MEDO DE AMEAÇAS, DE BANDIDOS, DE BILHETES, DE BICHO MORTO. Aviso: as imagens das câmeras de segurança já foram solicitadas. pic.twitter.com/lZysc1zVVK — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) November 30, 2018

No vídeo, a deputada federal eleita diz ter recebido um pacote no hotel em que estava hospedada com uma cabeça de porco, uma peruca loira e uma carta com recortes de revista com a mensagem “vai sofrer depois morrer”. Joice afirmou ainda ter notificado a polícia sobre o ocorrido.

Recentemente, a deputada federal esteve no meio de brigas internas no PSL pelo controle na liderança do partido pelo qual Jair Bolsonaro foi eleito. Na semana passada, o presidente e seus filhos articularam a destituição do parlamentar Delegado Waldir (GO) do cargo de líder do PSL na Câmara e colocar em seu lugar o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Joice, por sua vez, foi destituída como liderança do governo no Congresso na quinta-feira passada.

Em uma transmissão ao vivo no domingo, 20, Joice chamou os filhos do presidente de “moleques que têm atrapalhado o País”. No Twitter, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) publicou emojis de porco e outros animais. Joice respondeu com figuras de ratos e veados.

O vídeo em que a deputada federal recebe a cabeça de porco voltou a ser compartilhado no Twitter neste fim de semana, sem indicação de data.

O Estadão Verifica tentou entrar em contato com Joice Hasselmann sobre o assunto, mas ainda não obteve resposta.