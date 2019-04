Vídeo com críticas a Lula confunde Chico de Oliveira por Frei Betto

Um vídeo publicado no Facebook com trechos do programa “Roda Viva” identifica erroneamente o entrevistado como Frei Betto e afirma que ele é irmão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A postagem atingiu quase 100 mil compartilhamentos em menos de uma semana.

O post diz que o escritor “Frei Betto, irmão do Lula” critica o ex-presidente ao chamá-lo de “sem caráter” e “oportunista”. O convidado do “Roda Viva”, no entanto, não é Frei Betto, e sim o sociólogo e professor emérito da Universidade de São Paulo Chico de Oliveira, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. O programa em questão foi exibido no dia 02 de julho de 2012.

Chico de Oliveira deixou o PT em 2003 e foi um dos dissidentes que criaram o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Crítico do governo Lula, o sociólogo de fato acusou o ex-presidente de ser “sem caráter” e “oportunista” e questionou a trajetória sindical do petista. Assista a íntegra do programa abaixo:

“[Lula] não liderou nada. Isso é a história, a lenda que se construiu”, afirmou o sociólogo, sobre o movimento sindical no fim dos anos 1970. “Quem liderava as passeatas era Ulysses Guimarães para garantir que a polícia não atuasse contra os grevistas”

Durante a entrevista, Chico de Oliveira também criticou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e a então presidente Dilma Rousseff (PT).

Parentesco. Assim como Frei Betto, Chico de Oliveira não é irmão do ex-presidente Lula.

A quantidade de irmãos do petista não é precisa: a mãe de Lula, dona Lindu, teve oito filhos, entre eles Lula e Genival Inácio da Silva, o Vavá, morto em janeiro deste ano.

O pai do ex-presidente, Aristides Inácio da Silva, deixou a família em 1945 e se relacionou com outras mulheres, com quem teve João Inácio da Silva Neto e Odair Inácio de Goés, dois meio-irmãos falecidos durante o mandato do petista. Segundo a biografia Lula, o filho do Brasil (Fundação Perseu Abramo, 1996), o petista teve 22 irmãos. Nenhum deles é Chico de Oliveira ou Frei Betto.