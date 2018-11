Vídeo com carretas paradas é antigo e não tem relação com Eike, Bolsonaro ou BNDES

Uma gravação que mostra caminhões enfileirados em um pátio tem circulado no WhatsApp com uma legenda falsa, que afirma que os veículos pertenceriam a Eike Batista e teriam sido financiados pelo BNDES. A corrente no aplicativo diz ainda que a situação teria sido descoberta pela equipe de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) no Pará. Mas nenhuma dessas informações é verdadeira — o vídeo original é de 2016 e não tem qualquer relação com os personagens citados.

Ao usar a ferramenta YouTube Dataviewer, da Anistia Internacional, foi encontrada a primeira versão da publicação a circular na internet. Ali, é possível fazer busca reversa de imagens de instantes do vídeo — ou seja, procuramos no Google sites que contenham as mesmas imagens. Dessa forma, percebe-se que a versão mais antiga do vídeo é de 2016, e faz referência a uma “Transportadora Batista”.

O nome, no entanto, é uma coincidência. Em consulta aos CNPJs associados ao nome de Eike Batista, não há nenhuma transportadora de carga ligada ao empresário. E, como o vídeo foi gravado em 2016, não é possível que a situação tenha sido “descoberta” pela equipe de transição de Bolsonaro.

Na época, o dono da transportadora, João Batista, explicou em entrevista à TV Band Progresso que os caminhões não estavam abandonados, como sugere o boato — segundo ele, os veículos ficaram parados por problemas com a safra de soja daquele ano. A empresa tem como sede a cidade de Novo Progresso, no Pará.

O site do BNDES, que lista as operações de crédito, informa que não há registro de transferência de recursos para o CNPJ da empresa. A assessoria de imprensa do órgão explicou que a transportadora apenas recebeu operações indiretas, isto é, agentes financeiros fizeram uma ponte entre o banco público e a empresa de caminhões. Nesse caso, o risco de calote não fica com o BNDES.

O boato foi enviado por leitores ao WhatsApp do Estadão Verifica, no número (11) 99263-7900. Os sites Boatos.Org, E-Farsas e Fato ou Fake também publicaram checagens sobre o conteúdo.