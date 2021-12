Vídeo de assassinato político foi gravado no México, não na Venezuela

Circula fora de contexto, nas redes sociais, um vídeo no qual é possível ver duas mulheres alvejadas por tiros quando faziam um discurso em espanhol. As postagens afirmam que “Na Venezuela, quem fala a verdade está morrendo”. Na verdade, o vídeo mostra um assassinato político no México. Este conteúdo foi compartilhado ao menos 5,8 mil vezes.

O Estadão Verifica utilizou a ferramenta InVID para obter frames do vídeo. Em seguida, os frames foram submetidos à busca reversa do Google (veja como fazer) para encontrar outras vezes em que ele foi publicado.

O vídeo foi obtido pelo canal de televisão mexicano Milenio Televisión, em 1º de junho. As imagens são fortes. Segundo o noticiário, a vítima foi Alma Barragán Santiago, candidata à prefeitura de Moroleón pelo partido Movimiento Ciudadano. Pessoas presentes na ocasião disseram que os criminosos teriam se infiltrado no evento para cometer o assassinato.

Santiago foi a terceira candidata vítima de homicídio intencional no estado de Guanajuato. Como mostrou o Estadão, o México viveu em 2021 uma das campanhas mais sangrentas dos últimos anos. Ao menos 88 políticos foram assassinados, a maioria baleados.

A Venezuela vive uma crise social, política e econômica desde a morte de Hugo Chávez. Manifestantes morreram em protestos de rua, políticos opositores foram cassados ou presos e muitos cumprem exílio. O país é alvo de desinformação por causa da aproximação, no passado, dos governos de Hugo Chávez e Lula. O Estadão Verifica já desmentiu um vídeo viral que continha supostas medidas impostas por ‘nova Constituição’ de Nicolás Maduro.

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos e Lupa.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

