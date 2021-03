Vídeo antigo de torcida do Corinthians é compartilhado como se mostrasse ato de PMs na Bahia

Atualizada às 18h para incluir nota da Gaviões da Fiel.

Um vídeo de torcedores do Corinthians, gravado em 2015, circula fora de contexto nas redes sociais e no WhatsApp. As imagens têm sido compartilhadas como se mostrassem uma manifestação de policiais militares contra o governo da Bahia, motivada pela morte do cabo Wesley Soares. Durante um surto, o agente de segurança pública efetuou uma série de disparos de fuzil para o alto e contra outros oficiais no Farol da Barra, em Salvador (BA), no domingo, 28.

Internautas compartilharam o vídeo alegando que a PM marchava rumo ao Palácio do Governo “pedindo a cabeça” do governador baiano, Rui Costa (PT). O Estadão Verifica utilizou a ferramenta de busca reversa de imagens do Google para encontrar outras vezes em que o vídeo tinha sido publicado, e identificou uma postagem no YouTube de 6 de setembro de 2015.

Na ocasião, o Corinthians enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque, durante a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No YouTube, o vídeo é descrito como uma ação da torcida organizada Gaviões da Fiel.

No Twitter, a Gaviões infirmou que não protestou contra o governador da Bahia. Segundo a organizada, a gravação é de 8 de fevereiro de 2015. Naquela data, o Corinthians também enfrentou o Palmeiras no Allianz — daquela vez, pelo Campeonato Paulista.

É FAKE! NOTÍCIA QUE CIRCULA SOBRE GAVIÕES PROTESTAR CONTRA GOVERNADOR DA BAHIA O vídeo divulgado nas publicações é da caminhada dos Gaviões no clássico Corinthians x porco, do dia 8 de fevereiro de 2015. Não compartilhem fake news! ???? pic.twitter.com/QLJbtXMVEM — GAVIÕES DA FIEL (@gavioesoficial) March 30, 2021

Na manhã desta segunda-feira, 29, um grupo pequeno de policiais fez um protesto na região do Farol da Barra para pedir justiça pela morte do policial. Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), outro grupo de militares também fez carreata na Avenida Bonocô, sentido Iguatemi. Não houve uma marcha como a mostrada no vídeo da Gaviões da Fiel.

Manifestação PM-BA

Após a morte do soldado na Bahia, parlamentares bolsonaristas estimularam, no Twitter, motim da PM contra o governador Rui Costa. Nas redes sociais, espalharam-se mensagens enganosas que afirmavam que a ação de Wesley seria um protesto contra as medidas restritivas adotadas pelo governo do Estado para conter a pandemia de covid-19.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, Wesley teria sofrido um “surto psicótico” por razão ainda desconhecida. O comandante-geral da PM da Bahia, coronel Paulo Coutinho, disse na última segunda-feira, 29, que o soldado “alternava picos de lucidez com loucura” e tinha dificuldades para entender o que estava acontecendo.

Esse boato também foi checado pelo Aos Fatos.

