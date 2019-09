Vídeo antigo alimenta falso boato de que helicóptero foi derrubado na fronteira da Venezuela

Vídeo publicado nas redes sociais afirma falsamente que um helicóptero colombiano foi “derrubado agora há pouco” na fronteira com a Venezuela. As imagens, no entanto, são de acidente ocorrido em outubro de 2017, a mais de 500 quilômetros da divisa entre os dois países.

Por meio de busca reversa, o Estadão Verifica localizou imagens e vídeos do mesmo helicóptero publicado em veículos como El Heraldo, Telesur e El Comercio. Ambos afirmavam se tratar da queda de uma aeronave militar em zona rural no noroeste da Colômbia — no próprio vídeo é possível identificar agentes da Polícia Nacional colombiana atuando no resgate dos feridos.

O jornal El Tiempo, veículo de referência na Colômbia e publicado desde 1911, cobriu o caso recebendo informações da agência EFE. A primeira informação sobre o caso foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros da Colômbia às 15h41 do dia 18 de outubro de 2017.

O acidente ocorreu no município de Copabacana, no departamento de Antioquia. A cidade fica a 565 quilômetros de Cúcutan, cidade fronteiriça com a Venezuela no departamento de Norte de Santander.

O Exército Nacional da Colômbia emitiu nota sobre o caso, informando que o helicóptero realizava um translado entre a cidade de Bello até a base militar de Tolemaida, em Melgar. A aeronave se acidentou com seis pessoas a bordo. Informações divulgadas pela imprensa registraram até dez feridos. Não houve mortes.

Uma comissão de especialistas da Divisão Nacional de Assalto Aéreo do Exército Nacional da Colômbia foi deslocada para apurar o caso. Informações coletadas com os tripulantes do helicóptero indicavam possibilidade de falha mecânica como causa do acidente.

Caminho da apuração. Para verificar este boato, o Estadão Verifica capturou um frame do vídeo e realizou busca reversa de imagem no Google Imagens. A reportagem também consultou notícias publicadas nos veículos colombianos El Tiempo, El Heraldo, Telesur e El Comercio, além de publicações oficiais do Exército Nacional da Colômbia e do Corpo de Bombeiros colombiano.

Este boato foi selecionado para verificação por meio da parceria entre o Estadão Verifica e o Facebook. O AosFatos, a Agência Lupa e o Boatos.org também desmentiram este conteúdo.