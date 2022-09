É de 2021 vídeo que mostra manifestação no 7 de Setembro na Avenida Paulista

Um vídeo publicado na última quarta-feira, 7, que mostra manifestações bolsonaristas na Avenida Paulista, circula no Facebook como se as imagens fossem deste ano, das celebrações do bicentenário da Independência. O Estadão Verifica checou as imagens e concluiu que o vídeo não é atual, e a multidão se reuniu no 7 de Setembro de 2021.

Por meio de uma busca reversa na plataforma Invid, foi constatado que o mesmo vídeo já havia sido publicado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) no ano anterior. As imagens, capturadas de cima, mostram os apoiadores do governo com roupas verdes e amarelas e faixas nas mesmas cores. O vídeo ainda mostra um dia ensolarado em São Paulo. Na última quarta-feira, porém, a região da Avenida Paulista registrou chuva e tempo nublado.

O vídeo do Facebook foi retirado do aplicativo Kwai. Ao lado das imagens da manifestação, um homem, em outro vídeo, comenta as imagens. “Esta é a verdadeira pesquisa que nós acreditamos. ‘Ó’, Rede Globo, responde para mim. ‘Tô’ vendo alguém de vermelho? Não. ‘Tô’ vendo alguém da CUT? Não. Algum ladrão? Não. Só trabalhador, só gente boa. ‘É nós’!”, diz.

O Estadão Verifica buscou a conta do usuário da plataforma onde o conteúdo foi originalmente publicado, mas não encontrou o vídeo. No Facebook, até a tarde desta sexta-feira, 9, um post com as imagens já soma mais de 630 mil visualizações.

Apesar do vídeo ter sido atribuído erroneamente ao 7 de setembro de 2022, a Avenida Paulista, neste ano, reuniu eleitores de Bolsonaro. No ato, apoiadores levaram cartazes que atacavam as urnas eletrônicas e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

Um pré-requisito para participar da parceria com o Facebook é obter certificação da International Fact Checking Network (IFCN), o que, no caso do Estadão Verifica, ocorreu em janeiro de 2019. A associação internacional de verificadores de fatos exige das entidades certificadas que assinem um código de princípios e assumam compromissos em cinco áreas: apartidarismo e imparcialidade; transparência das fontes; transparência do financiamento e organização; transparência da metodologia; e política de correções aberta e honesta. O comprometimento com essas práticas promove mais equilíbrio e precisão no trabalho.