É falso que Vera Magalhães tenha admitido usar pergunta em debate para provocar Bolsonaro

Postagens nas redes sociais espalham um vídeo manipulado para insinuar que a jornalista Vera Magalhães teria admitido ter feito uma pergunta para irritar o presidente Jair Bolsonaro (PL), no debate presidencial da TV Band, neste domingo, 28. A edição distorce um vídeo da jornalista do UOL Fabíola Cidral, no qual ela diz que a candidata à Presidência Simone Tebet (MDB) confessou que promoveu um embate com Bolsonaro de propósito para deixá-lo nervoso.

O vídeo original, disponível no perfil do Instagram do UOL, permite conferir que o contexto das declarações de Fabíola Cidral não tem relação com Vera Magalhães. “Eu acho que o momento mais quente do debate, claro, foi quando Simone Tebet e Bolsonaro se enfrentaram. Ela falou assim: ‘eu não tenho medo de você’. […] Eu conversei com ela logo na sequência e ela falou pra mim assim: eu sabia que ele ia ficar nervoso. Eu fiz até de propósito para mostrar quem ele é”, disse a apresentadora.

Leia Também É falso que Vera Magalhães tenha contrato de R$ 500 mil por ano pagos pelo governo de São Paulo

O conteúdo analisado pelo Estadão Verifica omite a parte em que Fabíola Cidral menciona Simone Tebet e diz na legenda que o vídeo seria “a prova que Vera Magalhães não agiu como jornalista, mas sim como militante”. Dessa forma, o vídeo manipulado induz usuários a acreditarem que Cidral estava falando de uma pergunta da colega jornalista durante o debate.

Vera Magalhães foi atacada por Jair Bolsonaro após direcionar uma pergunta ao candidato Ciro Gomes (PDT), com comentário do presidente, em que ela afirma que o atual governante propagou desinformação sobre vacinas, o que pode ter contribuído para agravar a pandemia de covid e promover desconfiança sobre a eficácia dos imunizantes. Bolsonaro ignorou a questão sobre as vacinas e ofendeu a jornalista.

O vídeo manipulado viralizou nas redes sociais, mas também chegou a ser citado como verdadeiro em programa da Jovem Pan nesta segunda-feira, 29. Após repercutir o boato, a comentarista da emissora Ana Paula Henkel afirmou no mesmo programa que havia dúvidas se o discurso de Fabíola Cidral se referia a Vera Magalhães ou Simone Tebet. Nesta terça-feira, a ex-atleta fez uma ‘retificação’ em que diz que o conteúdo era sobre a senadora.

Após o debate, também viralizaram postagens falsas que diziam que Vera Magalhães teria contratado de R$ 500 mil por ano com a TV Cultura pagos com verbas do São Paulo. Ela é âncora do programa Roda Viva. Uma verificação do blog demonstrou que a jornalista recebe um salário de R$ 264 mil anuais. A emissora diz que o contrato não é pago com dinheiro público do governo estadual, mas com recursos proveniente da venda de espaço publicitária.