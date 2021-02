Veja todas as checagens sobre o STF publicadas pelo Estadão Verifica

Principal Corte do País, responsável por decisões cruciais para política e sociedade, o Supremo Tribunal Federal (STF) é alvo constante de boatos e ataques nas redes sociais. As publicações costumam incluir informações enganosas sobre temas judiciais e ofensas a ministros. Veja abaixo tudo o que checamos sobre o assunto:

Leia Também Recebeu algum boato? Envie para checagem do Estadão Verifica

Postagem falsa atribui a Braga Netto frase sobre intervenção militar no STF

Casa Civil negou que ministro tenha feito ameaça ao Supremo; publicações no Facebook têm mais de 10 mil compartilhamentos

É falso que o general Braga Netto seja autor de carta contra o STF que circula no WhatsApp

Exército e Clube Militar negam ter relação com corrente que circula nas redes sociais

Postagem mistura informações de traficantes do PCC para atacar ministro do STF

Publicações virais confundem escutas de André do Rap com as de Guinho

Decisão do STF sobre prisão domiciliar só vale para presos não-violentos e que são os únicos responsáveis por seus filhos

Postagens no Facebook espalham informação falsa de que Supremo teria libertado todos os presos que têm crianças

Decisões do STF contra Bolsonaro estão dentro das atribuições da Corte

Tuíte distorce fatos para sugerir uma atitude de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal

Não é do STF decisão contra volta ao trabalho presencial de peritos do INSS

Medida liminar foi concedida pela 8ª Vara Federal Cível do Distrito Federal em ação da Associação Nacional dos Médicos Peritos

Tuíte engana ao dizer que STF decidiu que voto impresso é inconstitucional

Na realidade, Supremo analisou a inconstitucionalidade da impressão de um comprovante após votação em urnas eletrônicas

Ação sobre Forças Armadas no STF não tem relação com apreensão de manganês no Pará

Post que viralizou no Facebook relaciona de forma enganosa julgamento no Supremo com operação realizada pela Agência Nacional de Mineração para combater contrabando

Postagem tira de contexto vídeo de ato em que bonecos de ministros do STF são jogados na lixeira

Manifestação ocorreu em Porto Alegre em 2019, contra Lei de Abuso de Autoridade

Servidor do STF condenado por lavagem de dinheiro não é assessor econômico de Toffoli

Funcionário citado em postagem enganosa é analista jurídico e trabalha na Corte desde 2000

Post distorce decisão do STF sobre ressarcimento aos cofres públicos em casos de corrupção

Publicação no Facebook afirma que cinco ministros votaram contra devolução de dinheiro roubado aos cofres públicos, o que não é verdade

Gravação de filme é usada fora de contexto para atacar decisão do STF sobre policiais em favelas no Rio

Cenas que mostram homens armados em confronto com a polícia são da obra ‘Rocinha: Toda história tem dois lados’

Damares nega ter descoberto ‘caso de pedofilia’ no STF, ao contrário do que alega boato

Postagens sugerem que Supremo Tribunal Federal estaria ‘perseguindo’ a ministra depois de o governo ter protocolado PL que aumenta pena do crime

Postagem no Facebook desinforma ao transferir responsabilidade do combate à pandemia ao STF

Supremo decidiu sobre autonomia de Estados e municípios em ações de enfrentamento ao novo coronavírus, mas não tirou autoridade da União

Roberto Jefferson omite dados sobre plano de saúde do STF em tuíte

Ex-deputado federal força comparação entre Pátria Voluntária e plano sustentado em parte pelos beneficiários

Publicação no Facebook fabrica taxa de desaprovação ao STF

Postagem exagera rejeição à atuação do Supremo; levantamento mais recente, do DataPoder360, apontou que 26% avaliavam Tribunal como ‘ruim ou péssimo’

Trecho de voto de Alexandre de Moraes é editado para parecer que ministro fez ameaças ao STF

Ministro lia ofensas feitas ao Tribunal; uma delas falava em atear fogo ao prédio do Supremo

Postagem inventa frase de Barroso sobre STF ser ‘maior que a Constituição’

Ministro disse que o Tribunal é ‘intérprete e guardião final’ do texto constitucional

É falso que Lula tenha pedido ao STF para passar lua de mel em Dubai

Boato é de 2019, mas voltou a circular nas redes sociais recentemente; não há registro que ex-presidente tenha feito essa solicitação

É falso que STF tenha decidido que dinheiro público roubado não possa ser devolvido após cinco anos

Na realidade, ministros reconheceram que atos de improbidade administrativa dolosos não prescrevem

É falso que STF tenha sido responsável pela soltura de 32 mil presos por causa da covid-19

Conselho Nacional de Justiça recomendou prisão domiciliar para presos do grupo de risco que não tenham cometido crimes violentos

STF não barrou atendimento a pacientes com covid-19 em hospitais militares

Boato confunde informações de decisão da Justiça Federal no Pará

Texto anônimo que critica STF é atribuído falsamente a juíza do Rio

Carta a Toffoli circula com atribuição errada desde 2018; texto voltou a ser compartilhado no Facebook nesta semana

É falso que ‘repórter da CNN’ tenha sido afastado pela emissora após crítica a ministro do STF

Postagem falsa mostra comentário de Caio Coppolla na televisão em 29 de abril; ele participou de programa da CNN Brasil cinco vezes desde então

Desembargador e advogados não acionaram Forças Armadas contra STF e governadores

Forças Armadas não foram chamadas para prender ministros do Supremo Tribunal Federal; desembargador e advogado negam autoria de petição citada em um vídeo publicado no YouTube

Post no Facebook distorce proposta de mudança em escolha de ministros do STF

É enganoso dizer que indicação seria feita pela OAB; proposição no Senado prevê lista tríplice elaborada por STF, PGR e associação de advogados

Até ‘serial killer de Goiânia’ é usado em onda de desinformação para atacar decisão do STF sobre segunda instância

Não é verdade que vigilante que confessou ter matado 39 pessoas tenha sido solto após decisão do STF

Soltura de acusados de matar criança no Maranhão não tem nada a ver com decisão do STF sobre segunda instância

Justiça não mandou soltar dupla que matou criança por conta de decisão do STF de segunda instância

Campanha de desinformação sobre STF inclui ‘tomataço’ fora de contexto e falsa denúncia de censura

Vídeo em que manifestantes jogam tomates contra fotos de ministros viralizou no Facebook com contexto errado

Site usa foto antiga para inflar público de protesto contra STF na Paulista

Imagem em artigo viral é de 2015, de manifestação contra governo de Dilma Rousseff

Segunda instância: boato sobre Abdelmassih ganha destaque em onda de desinformação sobre decisão do STF

Ex-médico não será solto com novo entendimento do Supremo sobre prisões em segunda instância, pois foi condenado em decisão que já teve trânsito em julgado

Conta falsa de Mourão espalha mensagem sobre ‘ações enérgicas’ após decisão do STF sobre segunda instância

Vice-presidente não publicou tuíte que sugere que o Exército vá tomar medidas contra julgamento do Supremo

Segunda instância: onda de desinformação sobre decisão do STF inclui falsidades sobre caso Nardoni

Progressão de Nardoni a regime semiaberto não tem qualquer relação com mudança de entendimento do STF

Para atacar decisão do STF sobre segunda instância, postagens espalham boato falso de que João de Deus será solto

Prisão de João de Deus é preventiva e não é afetada pela decisão do Supremo

Segunda instância: postagem incorreta superestima em 3.350% o número de beneficiados por mudança de interpretação do STF

Número máximo de possíveis beneficiados é 4.895, segundo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Vídeo antigo de manifestações contra STF circula em meio a julgamento sobre prisão após segunda instância

Imagens foram gravadas em setembro, quando grupo favorável à abertura da ‘CPI da Lava Toga’ tentou derrubar grades e foi reprimido por policiais militares

Boato contra STF mostra falso ‘privilégio’ de Lula na prisão

Post utiliza foto de visita do Conselho Nacional de Direitos Humanos para induzir leitores a acreditar que Corte liberou ‘gabinete’ para petista

Boato falso diz que general invadiu gabinete para impedir ‘golpe’ do STF contra Bolsonaro

Assessor especial da presidência do Supremo, Ajax Porto Pinheiro nega que tenha ‘dado recado’ a Dias Toffoli

É enganoso vídeo que fala sobre ‘recado final’ de militares ao STF

Não há comprovação de que o alto comando das Forças Armadas esteja pressionando a corte em nome do ministro da Justiça, Sergio Moro

Texto apócrifo atribui a General Heleno críticas a ‘manobra tenebrosa’ do STF

Gabinete do ministro afirma que ele ‘não se recorda de ter feito a declaração’; mensagem circula desde o ano passado, quando a Corte julgou habeas corpus do ex-presidente Lula

Carta falsa de general exalta ditadura militar e faz críticas ao STF

Mensagem com erros de português e teor alarmista diz que Brasil passa por ‘momentos de instabilidade nacional’

Nova capa falsa da Charlie Hebdo viraliza nas redes sociais com crítica ao STF

Montagem usa imagem de ministros sentados à mesa com ex-presidente Lula