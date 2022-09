Comitê de candidato no SE não foi vandalizado, diferentemente do que sugere vídeo

Posts que circulam nas redes sociais acusam a campanha de Fábio Mitidieri, candidato do PSD ao governo de Sergipe, de vandalizar o comitê de seu principal rival, Valmir de Francisquinho (PL), em Itabaiana (SE) no último dia 11. Em vídeo compartilhado no Facebook, um grupo de pessoas solta rojões em frente a uma casa durante ato de campanha de Mitidieri. O Estadão Verifica confirmou que a casa era sede do comitê de Valmir, como alegado no vídeo. No entanto, a assessoria do candidato do PL confirmou não ter havido danos ao imóvel e não ter registrado Boletim de Ocorrência na delegacia de polícia local.

O vídeo analisado traz como título: “Ato de vandalismo e desespero. Candidato governista incentiva vandalismo no comitê de Valmir”. No entanto, as imagens não mostram atos de vandalismo, apenas rojões lançados da rua em frente ao comitê.

Em um trecho do vídeo, um grupo de pessoas usando camisas laranja — a mesma cor da campanha de Fábio — solta fogos de artifício na frente de uma casa azul enfeitada de verde e amarelo. O Estadão Verifica confirmou não haver nenhuma menção na fachada que identificasse o imóvel como comitê de Valmir em Itabaiana.

Em entrevista coletiva na segunda-feira, 12, Valmir repudiou o ato e disse que Fábio fez xingamentos em frente ao local e incentivou o vandalismo. Em nota, a campanha de Fábio Mitidieri negou que o candidato tenha incentivado qualquer ato de depredação. “O vídeo que está circulando na internet foi claramente editado e mostra a equipe de mobilização do candidato do PSD organizando a soltura de fogos de artifício, como ocorre em todos os eventos de campanha, em frente a um prédio sem identificação de comitê”.

Campanha no SE tem disputa indefinida

O caso está inserido na disputa indefinida pelo governo de Sergipe. Ex-prefeito de Itabaiana, Valmir lidera a onda bolsonarista no Estado – onde o candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, tem 54% das intenções de voto e Jair Bolsonaro, 26%, segundo pesquisa Ipec divulgada em 25 de agosto.

Valmir está na frente da disputa, com 29% das intenções de voto, segundo consulta do Datafolha divulgada no último dia 15. Fábio Mitidieri vem atrás, com 16%. Os senadores Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (PSDB) estão com 12% e 9%, respectivamente.

A primeira parte do vídeo expõe a situação que pode mudar completamente o jogo eleitoral no Estado. Na carreata em Itabaiana, Fábio Mitidieri disse ser “candidato ficha limpa”. Tratou-se de uma alfinetada em principal seu opositor, que teve seu registro de candidatura negado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), por unanimidade, em 8 de setembro passado.

A corte baseou-se em sua decisão anterior, de 15 de agosto de 2019, que tornara Valmir inelegível por 8 anos. A Procuradoria Regional Eleitoral acusara a existência de abusos na campanha de Talysson Barbosa Costo, filho de Valmir, para deputado estadual em 2018. O apoio do então prefeito de Itabaiana a essa candidatura foi considerado incompatível com a impessoalidade exigida dos gestores públicos. “Era impossível distinguir quando Valmir agia como prefeito ou quando era garoto propaganda”, afirmou a procuradora Eunice Dantas Carvalho no julgamento.

Valmir de Francisquinho recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Enquanto não há definição, prossegue em campanha para o governo estadual. Seu nome continua a figurar nas pesquisas de intenção de voto.

O vídeo foi postado no Facebook na noite de domingo, 11, em um grupo que apoia Valmir e teve 728 visualizações até o último dia 16. O Estadão Verifica entrou em contato com os usuários que compartilharam os vídeos no Facebook, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.