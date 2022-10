É montagem foto de bolsonarista fazendo ‘L de Lula’ ao lado de candidato petista ao governo de Sergipe

É uma montagem a fotografia que mostra o ex-candidato ao governo de Sergipe Valmir de Francisquinho (PL) fazendo um “L” com a mão – sinal lido como apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida presidencial. A imagem falsa circula nas redes sociais. A foto original, publicada nas redes sociais do candidato ao governo Rogério Carvalho (PT) no dia 22 de outubro, não mostra as mãos de Valmir. Quem faz o gesto é Rogério.

Valmir de Francisquinho é filiado ao PL e declarou diversas vezes apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Impedido pela Justiça Eleitoral de concorrer ao governo de Sergipe nesta eleição, ele se aliou no segundo turno a Rogério Carvalho. Na imagem em questão, Valmir aparece ao lado do petista durante carreata de Lula por cidades do interior de Sergipe.

O post que circula nas redes sociais mostra o candidato fazendo o gesto do “L” e a legenda: “pato traíra fazendo L de ladrão”. Pato é o apelido do bolsonarista em Sergipe. A assessoria de imprensa de Francisquinho afirmou que a manipulação da imagem foi feita a partir da cópia da mão de Rogério Carvalho, que foi colada na direção do bolsonarista com o intuito de enganar os eleitores (veja na imagem abaixo).

Durante a campanha pelo segundo turno, Francisquinho afirmou que votaria em Rogério, mas manteria o voto no candidato Bolsonaro no cenário nacional. Após a repercussão da imagem, o bolsonarista divulgou uma nota à imprensa na qual reforçou sua decisão. “A liberdade de escolha está sendo absolutamente respeitada, uma vez que nós continuamos apoiando e votando em Jair Bolsonaro para a Presidência, assim como Rogério segue votando em Lula. O nome disso é democracia e respeito às liberdades e escolhas individuais”, disse.

Francisquinho também repudiou a manipulação da fotografia. “Viemos a público repudiar essa montagem estúpida e reforçar o nosso pedido para que, neste segundo turno, todos os nossos amigos votem para governador em Rogério Carvalho”, diz a nota.

Ex-prefeito de Itabaiana (SE), Valmir de Francisquinho protagonizou um dos episódios mais curiosos das eleições estaduais de 2022. Embora estivesse inelegível desde 2019 por período de oito anos, por valer-se da máquina da prefeitura em favor da candidatura de seu filho a deputado federal, ele se apresentou como concorrente ao governo de Sergipe.

Sua equipe jurídica ingressou com recurso ao Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) para competir no primeiro turno. O pedido foi negado em 8 de setembro. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve o mesmo entendimento em 29 de setembro. Seu nome, porém, foi mantido nas urnas. Isso permitiu que ele contabilizasse 458 mil votos – todos anulados, conforme decisão anterior do TRE-SE. Esse total

as pontuações dos atuais concorrentes no segundo turno: Carvalho, com 339 mil votos, e Fábio Mitidieri (PSD), com 295 mil.