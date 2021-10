Infectologista engana ao comparar imunidade gerada por sarampo, febre amarela e hepatite B com a gerada por covid-19 Autoridades de saúde recomendam que mesmo os já infectados tomem a vacina contra a covid-19, diante das altas taxas de mutação do Sars-CoV-2 e do fato de que até aqui não se sabe a duração da proteção após a infecção ou a vacinação