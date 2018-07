Uma verdadeira, outra falsa: mensagens sobre imóveis de Edir Macedo circulam no WhatsApp

As fotos mostram uma mansão digna de realeza: piscina extensa, fachada palaciana e salões ricamente decorados. No entanto, diferentemente do que afirma o boato que circula no WhatsApp, a propriedade não é do bispo fundador da Igreja Universal, Edir Macedo, e nem fica em Campos do Jordão. A mentira foi repassada diversas vezes por leitores ao número do Estadão Verifica, (11) 99263-7900.

Ao utilizar a ferramenta de pesquisa reversa do Google, é possível ver que a propriedade já foi atribuída a outras personalidades. O boato já circulava há dez anos, por e-mail. Em 2009, o site americano Home Designing desmentiu o boato de que a casa era do astro de Bollywood Sharukh Khan. No ano seguinte, o site de fact-checking dos Estados Unidos ‘Snopes’ negou que a mansão era do bilionário filipino Manny Villar.

Outros falsos “donos” da mansão, segundo o Snopes, incluem o ex-presidente do Zimbábue Robert Mugabe, o ex-presidente da Nigéria Ibrahim Babangida e um ex-secretário da Saúde do Azerbaijão, não nomeado.

As fotos, na verdade, mostram uma propriedade na região de Bel Air, em Los Angeles, que já foi usada como locação para filmes e programas de TV. As imagens foram originalmente postadas em um site de aluguel chamado On Location, Inc., mas desde então foram retiradas do ar.

Procurada, a Igreja Universal do Reino de Deus informou que Edir Macedo já havia desmentido o boato em 2012, em seu blog. No texto, o bispo ressalta que não existe registro de compra do imóvel em seu nome e afirma que “tudo isso não passa de uma campanha de difamação covarde”.

A instituição confirmou ter uma propriedade em Campos do Jordão, “um local de encontro, treinamento e lazer para pastores de todo o País”, segundo informa uma reportagem da Rede Record publicada em 2009 no YouTube.

Edir Macedo é dono de apartamento luxuoso em Miami

Outra corrente que viralizou no WhatsApp diz respeito a uma outra propriedade do bispo da Universal. Segundo vídeo enviado por leitores do Estadão Verifica, Edir Macedo é proprietário de um apartamento na Porsche Design Tower, na região de Sunny Isles Beach, em Miami. Um diferencial do prédio de 60 andares é a garagem automatizada, que permite que os moradores estacionem seus carros no mesmo piso de seu imóvel.

A informação, nesse caso, é verdadeira. O site do governo do condado de Miami-Dade, onde fica a cidade*, permite buscar o nome de donos de imóvel. E de fato Edir Macedo e sua esposa, Ester Bezerra, aparecem listados como proprietários de um apartamento de 568,5 metros quadrados na Porsche Design Tower. A residência tem três quartos, quatro banheiros e um lavabo.

O governo de Miami informa que Edir Macedo comprou o apartamento pelo equivalente a R$ 32,7 milhões, segundo a cotação do dólar em 30 de novembro de 2016. Atualmente, corrigindo pela inflação, o valor seria de R$ 34,6 milhões.

Sobre o vídeo que circulou no aplicativo, a Universal declarou, em nota, que o conteúdo “foi produzido e veiculado por uma emissora de televisão de Portugal, que responde a processos por difamação e calúnia em tribunais portugueses”.

*O blog havia errado ao publicar, inicialmente, a informação de que Miami é a capital da Flórida. Na verdade, é a cidade de Tallahassee.