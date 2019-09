Tweet em que empresário promete doar livros de Olavo de Carvalho é falso

Não é verdade que o fundador das lojas Havan, Luciano Hang, tenha prometido distribuir livros do escritor Olavo de Carvalho em retaliação ao youtuber Felipe Neto. A alegação circula nas redes sociais em um tweet falso, que simula uma conversa com um seguidor. Na segunda-feira, 9, o empresário desmentiu as mensagens no próprio Twitter. “Não estou doando livro nenhum e não respondi a ninguém desta maneira chula”, informou ele.

Um perfil no Twitter foi usado para simular a conta de Hang e disseminar a mensagem. No tweet falso, o empresário anuncia que doaria 25 mil cópias de O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, do escritor Olavo de Carvalho, considerado o “guru” do bolsonarismo. Nas redes sociais, Hang frequentemente demonstra apoio ao governo de Jair Bolsonaro.

Durante a Bienal do Livro do Rio, o youtuber Felipe Neto organizou no último sábado, 7, a distribuição gratuita de 14 mil livros de temática LGBT. A ação foi uma resposta à tentativa do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, de impedir a venda de uma história em quadrinhos em que dois personagens homens se beijam.

Para justificar a censura de Crivella, grupos de apoiadores espalharam nas redes sociais boatos com imagens de um livro adulto de Portugal. A obra não estava à venda na Bienal do Livro do Rio.

Para checar este boato, o Estadão Verifica utilizou a busca avançada do Google. A reportagem também consultou o empresário para comentar a montagem, mas ele não se manifestou.

