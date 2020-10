Tuítes com ataques à Polícia Militar são de conta que se passa por Marcelo Freixo

Tuítes falsamente atribuídos ao deputado federal Marcelo Freixo (PSOL–RJ) voltaram a circular nas redes sociais esta semana. Uma imagem compartilhada no Facebook traz uma série de postagens com críticas à Polícia Militar, ao lado do nome e da foto de Freixo. A conta de Twitter mostrada na foto, no entanto, não é a do parlamentar. O nome de usuário de Marcelo Freixo é @MarceloFreixo, e não @MarceloFrexo, sem “i”.

Um dos tuítes atribuídos ao deputado diz: “A violência em Porto Alegre é o reflexo da PM opressora contra cidadãos sem oportunidade. Fim da PM já!”. Esse conteúdo falso foi publicado pela primeira vez em 2018, mas voltou a viralizar e foi compartilhado ao menos 1,9 mil vezes no Facebook nas últimas 24h.

O principal elemento que indica que os tuítes são falsos é o nome de usuário incorreto. Na postagem viral, o usuário utilizado foi @MarceloFrexo, que escreve de forma incorreta o nome do parlamentar. Esse perfil no Twitter foi criado em outubro de 2016, mas atualmente não possui nenhuma publicação e tem apenas 11 seguidores.

A conta oficial do deputado é @MarceloFreixo, que ele utiliza desde 2009. O Estadão Verifica fez uma busca em seu perfil pelo termo “Porto Alegre” e não encontrou as publicações mostradas no conteúdo viral. A pesquisa retornou tuítes em que Freixo divulga um debate sobre segurança pública com a ex-deputada federal Luciana Genro, em 16 de julho de 2015.

Estarei hoje em Porto Alegre, num debate sobre segurança pública e direitos humanos com @lucianagenro, Pedro Ruas e Salo Carvalho! — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) July 16, 2015

Não é a primeira vez que o parlamentar é alvo de desinformação. O Estadão Verifica já checou que boatos que falsamente o relacionavam ao assassinato da vereadora carioca Marielle Franco.

