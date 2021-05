Tuíte que fala em ‘sumiço’ de prédio ao lado do Masp usa fotos antigas

Um tuíte que viralizou nesta segunda-feira, 31, usa fotos de 2011 e de 2016 da Avenida Paulista para semear dúvidas sobre o tamanho do protesto ocorrido no local, no sábado, 29, contra o presidente Jair Bolsonaro. O cantor Roger Rocha Moreira, da banda Ultraje a Rigor, compartilhou duas imagens antigas do Museu de Arte de São Paulo (Masp) com a legenda “que estranho, sumiram com um prédio entre o dia da manifestação e hoje…”.

O tuíte alcançou 11,1 mil curtidas e leitores solicitaram a checagem do conteúdo pelo WhatsApp do Estadão Verifica, 11 97683-7490.

Roger publicou uma foto de protestos na Avenida Paulista de março de 2016, quando milhares foram às ruas defender o governo de Dilma Rousseff. Nessa imagem, publicada no site Esquerda Diário, é possível ver um prédio alto ao lado do Masp. O cantor comparou o registro da manifestação antiga com outra foto do museu, em que o edifício não aparece.

A foto em que não aparece o prédio ao lado do Masp foi feita entre 2010 e 2011. É possível verificar isso no Google Maps. Na ferramenta Street View, podemos ver como a fachada do museu se modificou ao longo dos anos. Em um registro de fevereiro de 2010, o edifício ao lado do Masp não tinha sido erguido; uma foto de abril de 2011 mostra a construção já de pé, mas ainda em andamento. Veja abaixo.

A imagem antiga do Masp tem a marca do blog “Para Viagem”. Encontramos uma publicação de 22 de abril de 2014 com a foto — que naquela época já estava desatualizada. Mais um indício que o registro do museu não é de “hoje”, como Roger escreve no tuíte.

No sábado, 29 de maio, milhares foram à Avenida Paulista para protestar contra o governo, pedir a retomada do auxílio emergencial e reivindicar a vacinação em massa. Veja abaixo uma foto feita pelo Estadão.

O Estadão Verifica entrou em contato com a banda Ultraje a Rigor e atualizará este texto quando houver resposta.