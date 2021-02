Tuíte em apoio a Bolsonaro é falsamente atribuído ao jornalista Boris Casoy

É falso o tuíte atribuído ao jornalista Boris Casoy em que ele supostamente declara apoio ao presidente Jair Bolsonaro para que faça “o melhor governo da nossa história”, sem corrupção. Essa mensagem foi escrita por uma conta que não tem nenhuma relação com Casoy e foi excluída pelo Twitter. O perfil oficial do jornalista foi criado apenas em novembro de 2020, mais de um ano depois da data informada na postagem falsificada. Apesar de antiga, a declaração acumulou mais de 3,7 mil compartilhamentos recentemente no Facebook.

A peça analisada pelo Estadão Verifica é um print de uma postagem no Twitter de 19 de fevereiro de 2019. O cabeçalho mostra uma foto e o nome de Boris Casoy, mas o nome de usuário causa estranheza: @licitabrasil1. Ao procurar pelo endereço, o blog descobriu que a conta está atualmente suspensa por violação dos termos de uso da rede.

Na internet, existem outras reproduções de tuítes dessa mesma conta com um nome diferente: “Marcus Teixeira”. Em checagem naquela época, a Agência Lupa também constatou que a conta apresentava outras informações de perfil não relacionadas ao jornalista Boris Casoy. A atribuição falsa, portanto, pode ter sido feita mais tarde com montagens, ou a descrição do perfil foi trocada pouco depois do print.

O jornalista Boris Casoy nem sequer tinha conta no Twitter no momento em que o tuíte começou a circular. Ele mesmo afirma isso em vídeo divulgado pela RedeTV em 25 de fevereiro de 2019: “Eu não tenho Twitter. Tudo que está sendo difundido em meu nome é falso. Fake, como dizem os mais moderninhos”. Ele ingressou na rede apenas em 12 de novembro de 2020, com o usuário @BCasoyOficial, para divulgar um programa que apresenta no YouTube, o “Jornal do Boris”, também exibido na TV Gazeta.

