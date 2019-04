Tuíte de Haddad sobre Bolsa Família viraliza fora de contexto

Uma imagem com quase 20 mil compartilhamentos no Facebook, criada pelo movimento Vem Pra Rua, deturpa e tira de contexto um tuíte do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT). A montagem cita um tuíte em que o ex-presidenciável usa o termo “bolsa-farelo” como ironia ao resgatar uma mensagem antiga na qual o hoje presidente Jair Bolsonaro de fato chama o programa Bolsa Família de “bolsa-farelo”.

No entanto, o viral corta parte da imagem e não mostra que Haddad interagia com Bolsonaro, alegando de modo enganoso que é o petista quem está criticando o programa social criado no governo Lula. A mensagem que acompanha o boato traz o seguinte texto: “O PT é tão contra tudo que agora está contra o Bolsa Família!”

Publicado no último dia 11, o tuíte tinha como gancho o anúncio de que o governo vai passar a pagar uma 13ª parcela do Bolsa Família. “Será que 1/12 do bolsa-farelo (13ª parcela) vai reverter sua situação no Nordeste? Lembrando que você não reajustou o benefício nem pela inflação e seu governo ofende os nordestinos a todo instante?”, questiona Haddad ao resgatar o tuíte antigo de Bolsonaro.

Veja abaixo o tuíte original:

Será que 1/12 do bolsa-farelo (13ª parcela) vai reverter sua situação no Nordeste? Lembrando que você não reajustou o benefício nem pela inflação e seu governo ofende os nordestinos a todo instante? https://t.co/7MjfB2Ch1b — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) April 11, 2019

O governo anunciou na semana passada que vai passar a pagar, a partir deste ano, uma 13ª parcela do benefício do Bolsa Família.

Este boato também foi checado pelo site Aos Fatos, e foi monitorado pelo Estadão Verifica por meio de parceria com o Facebook. Saiba mais aqui.

Recebeu algum boato no WhatsApp? Envie para o Estadão Verifica: (11) 99263-7900.