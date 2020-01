Tubarão acusado de devorar brasileiros na verdade morreu nas Bahamas

Imagens de um tubarão morto circularam neste mês nas redes sociais com legendas que informavam se tratar de um animal encontrado com restos mortais de dois jovens dentro de seu estômago — algumas postagens afirmam que o caso teria ocorrido no litoral do Maranhão (em Carutapera) e outras, de São Paulo (em Praia Grande ou Mongaguá). Nada disso é verdade: as fotos são de 2010 e foram tiradas nas Bahamas.

O contexto original do boato foi encontrado por meio da ferramenta de busca reversa de imagens. De acordo com uma matéria do site Daily Mail, o tubarão foi encontrado com os restos mortais de um homem de 43 anos. Ele teria desaparecido de Jaws Beach, no Havaí — uma praia cujo nome homenageia o clássico Tubarão, de Steven Spielberg.

A reportagem também desmente outra alegação do boato. O animal encontrado era um tubarão tigre, e não um tubarão branco, como afirmam as postagens.

Boatos.Org e Fato ou Fake também checaram esse boato.

