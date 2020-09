Trechos de poema falsamente atribuído a Chaplin são de livro de autoajuda

É falso que o ator e diretor Charles Chaplin seja o autor do poema Quando me amei, que viralizou no Facebook. Trata-se de um texto montado a partir de trechos da obra das autoras norte-americanas Kim e Alison McMillen. O texto foi compartilhado ao menos 2,2 mil vezes, por isso o Estadão Verifica checou seu conteúdo.

“O seu poema ‘Quando me Amei’, acredita-se que escreveu quando tinha mais de 70 anos… veja que lindeza!”, diz a peça de desinformação, referindo-se a Charles Chaplin. O texto acompanha a foto colorida de um jovem cujo texto afirma ser Chaplin aos 26 anos de idade.

O Estadão Verifica buscou palavras-chave do texto viral no Google e encontrou um livro chamado Quando me amei de verdade, escrito por Kim e Alison McMillen, respectivamente mãe e filha. A obra foi publicada em inglês pela Pan MacMillan em 2001.

O livro chegou ao Brasil pela editora Sextante em 2003. Ao Estadão Verifica, a assessoria de comunicação da editora confirmou que o poema viral contém trechos modificados do livro. “Este é um título antigo da Editora Sextante, publicado no ano de 2003, e já não está mais ativo em nosso catálogo. Foi um de nossos primeiros títulos”, comunicou a editora.

A editora enviou à reportagem a foto das páginas de onde os trechos foram retirados. O texto viral contém um parágrafo que diz “Quando me amei de verdade, compreendi que, em qualquer circunstância, eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento preciso. E, então, pude relaxar. Hoje sei que isso tem nome… AUTOESTIMA”. No texto original, lê-se “Quando me amei de verdade, pude compreender que, em qualquer circunstância, eu estava no lugar certo, na hora certa. Então, pude relaxar”.

Outro exemplo: no livro está originalmente escrito “Quando me amei de verdade, pude perceber que o sofrimento emocional é um sinal de que estou indo contra a minha verdad”e; o trecho foi adaptado para “Quando me amei de verdade, pude perceber que minha angústia e meu sofrimento emocional não são, senão, sinais de que estou indo contra minhas próprias verdades. Hoje sei que isso é… AUTENTICIDADE”.

Em outro trecho, o texto original do livro diz que “Quando me amei de verdade, deixei de temer meu tempo livre e desisti de fazer planos. Hoje faço o que acho certo e no meu próprio ritmo. Como isso é bom!”. Já na publicação viral, lê-se: “Quando me amei de verdade, deixei de me preocupar por não ter tempo livre e desisti de fazer grandes planos, abandonei os mega-projetos de futuro. Hoje faço o que acho certo, o que gosto, quando quero e no meu próprio ritmo. Hoje sei que isso é… SIMPLICIDADE”.

Ainda segundo o texto viral, Chaplin teria escrito que quando se amou de verdade, começou “a perceber por que é ofensivo tentar forçar alguma situação ou alguém apenas para realizar aquilo que desejo, mesmo sabendo que não é o momento ou a pessoa (talvez eu mesmo) não está preparada. Hoje sei que o nome disso é… RESPEITO”. Na verdade, o que Kim e Alison McMillen escreveram foi “comecei a perceber como é ofensivo tentar forçar alguma coisa ou alguém que ainda não está preparado — inclusive eu mesma”.

Não foi possível comprovar se a foto que acompanha o boato realmente mostra Chaplin aos 26 anos de idade.

