Ponte sobre canal do São Francisco mostrada em vídeo foi entregue por Temer, não Bolsonaro

Um vídeo com afirmações falsas a respeito de um trecho de obra da Transposição do Rio São Francisco, no Nordeste do Brasil, circula pela internet e acumula mais de 150 mil interações somente no Facebook. Na gravação de menos de um minuto, um homem desce de um carro e afirma que, num determinado ponto, passava uma rodovia “na era do PT”, mas que agora a pista segue sobre uma ponte que cruza o canal de transposição. Ele atribui a obra ao atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), mas o trecho foi entregue, na verdade, por Michel Temer (MDB), em 2017.

O homem não se identifica e não diz em que local gravou as imagens, mas é possível ver que ele está de pé sobre uma pista asfaltada que é interrompida pelo canal de Transposição do Rio São Francisco. Do ponto onde faz as imagens, é visível uma ponte que passa por cima do canal e por onde transitam carros. “O PT vinha só tomando voto dos pobres dos nordestinos, levando na conversa e na balela a fim de angariar votos, e só iludia, só enganava. Aí o meu presidente genocida veio e fez”, diz o homem, apontando para um trecho do canal da transposição.

Nos comentários, uma pessoa afirma que a obra fica na BR-232, em Sertânia. O Estadão Verifica, então, buscou informações e contatos com sites locais de notícia, que levaram até um engenheiro que participou das obras do Eixo Leste.

Vídeo foi feito em Sertânia (PE)

O trecho em questão fica no povoado de Barra do Rio, no município de Sertânia, em Pernambuco, às margens da BR-232. O Estadão Verifica entrou em contato com o engenheiro Paulo Henrique Carvalho, que trabalhou como coordenador da Supervisão do Eixo Leste – onde fica a ponte – e ele informou a localização exata de onde o vídeo foi feito e a data da entrega do trecho.

“Esse trecho que ele está falando foi inaugurado ainda por Temer”, explica Paulo Henrique. “Todo o Eixo Leste da Transposição foi inaugurado por Temer. Esse trecho é na BR-232, na ponte do Rio da Barra. Nós fizemos esse desvio na época para executar a ponte sobre o canal. Tem o traçado da BR e nós fizemos o desvio para poder escavar e fazer essa ponte”.

Ele acrescenta que o Eixo Leste da Transposição, que foi inaugurado primeiro, parte de Petrolândia (PE) e vai até Monteiro (PB). “Então, quem colocou água na Paraíba, quem inaugurou o Eixo Leste da Transposição, foi Michel Temer”, diz.

O governo Bolsonaro também fez uma inauguração em Sertânia, mas não no mesmo local onde o homem mostra as imagens. Em outubro de 2021, Bolsonaro inaugurou o chamado Ramal do Agreste.

O Estadão Verifica procurou o Ministério do Desenvolvimento Regional para obter mais informações sobre o trecho mostrado no vídeo que viralizou, mas não conseguiu resposta.

Responsabilidade inflada

Essa não é a primeira vez que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro compartilham conteúdos inflando a responsabilidade do atual chefe do Executivo nas obras da transposição do Rio São Francisco. Em junho do ano passado, por exemplo, o Projeto Comprova desmentiu um conteúdo que afirmava, enganosamente, que só havia “areia” nos 13 anos de governo do PT e que a situação mudou em apenas dois anos de governo Bolsonaro.

Na realidade, o atual presidente assumiu o mandato com pelo menos de 90% das obras concluídas por administrações anteriores. A obra ocorre desde o segundo mandato de Lula (PT) e atravessou os governos Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB), seguindo na gestão Bolsonaro. Michel Temer, em 2017, inaugurou o começo do Eixo Leste. Em 2020, Bolsonaro deu início ao funcionamento de uma parte do Eixo Norte.

A previsão, quando a transposição foi iniciada, em 2007, era de que o empreendimento ficaria pronto até 2012, mas o processo tem sido marcado por aditivos e atrasos, bem como diversos problemas de planejamento, verba e execução. Com custo inicial de R$ 4,5 bilhões, a obra já está orçada em R$ 12 bilhões, e a previsão mais recente era de execução completa somente em 2024, em razão de “obras e serviços auxiliares e complementares”.

Dividida em dois eixos (Leste e Norte), a transposição capta água no Rio São Francisco – um dos mais importantes do Brasil – e a transporta por meio de túneis, adutoras, estações de bombeamento e barragens para bacias hidrográficas do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte.

Assim, ao interligar açudes estratégicos ao São Francisco – que nasce em Minas Gerais e passa por Bahia, Pernambuco, Sergipe e termina em Alagoas – conseguiria garantir segurança hídrica às regiões que sofrem historicamente com a escassez e a irregularidade das chuvas.

No Eixo Norte, com 260 km de extensão, o empreendimento tem início em Cabrobó (PE) e passa por Salgueiro, Terranova, Verdejante (PE), Penaforte, Jati, Brejo Santo, Mauriti, Barro (CE), São José de Piranhas, Monte Horebe e Cajazeiras (PB). Já o Eixo Leste, com 217 km, atravessa as cidades de Floresta, Custódia, Betânia, Sertânia (PE) e Monteiro (PB).

Ao Comprova, o governo federal destacou que, desde 2019, foram investidos cerca de R$ 2,5 bilhões em obras, ações, operação e manutenção dos eixos norte e leste da transposição do Rio São Francisco, e no Ramal do Agreste, uma obra complementar que levará as águas do Velho Chico ao interior de Pernambuco. Também foi aberta uma licitação para a construção do Ramal do Apodi/Salgado.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook.

