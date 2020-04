Transferência de helicóptero da Polícia de SP é alvo de boato nas redes sociais

Uma imagem circula nas redes sociais com a falsa informação que o governador João Doria retirou um helicóptero do Estado das funções de atendimento de saúde para “atender sua agenda política”. As imagens com a peça são datadas a partir do último dia 28, assim como uma publicação do site “Tempo MS News”. O boato distorce uma ação do governador do último dia 24.

Doria pediu, no dia 24 de março deste ano, a transferência de um helicóptero modelo Agusta, o Águia 32, da Polícia Militar Ambiental, para uso do Palácio dos Bandeirantes. A aeronave ficaria à disposição do gabinete do governador e de outras autoridades do palácio. A medida foi criticada por diversos perfis nas redes sociais, entre eles o do deputado federal Coronel Tadeu (PSL-SP) e do deputado estadual Frederico D’Avila (PSL-SP).

Após a repercussão negativa e o questionamento do jornal Folha de S. Paulo, o governador voltou atrás no mesmo dia e chegou a publicar em suas redes sociais a respeito:

Diante do oportunismo político criado em torno do assunto, determinei que o Helicóptero Águia da Polícia Ambiental, que passaria por reforma para atender o Governo de SP, seja usado exclusivamente no atendimento de resgate, transplante de órgãos e ocorrências policiais. — João Doria (@jdoriajr) March 24, 2020

A destinação do helicóptero para atendimento emergencial foi feita, segundo o governador, porque a fiscalização ambiental pode ser feita com 200 drones adquiridos que “garantem mais eficácia e menor custo no combate ao desmatamento”.

