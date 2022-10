Vídeo de 2019 é tirado de contexto para dizer que traficantes comemoravam eleição de Lula

É falso que um vídeo em que pessoas exibem armas pesadas durante um baile funk mostre a comemoração de traficantes após visita de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Complexo do Alemão, no dia 12 de outubro de 2022. Lula, então candidato à Presidência, esteve na comunidade, na Zona Norte do Rio de Janeiro, em um ato de campanha no último dia 12. Outra versão do mesmo conteúdo afirma que traficantes comemoram a vitória do petista nas eleições deste domingo, 20. Mas o vídeo não tem nenhuma relação com o período eleitoral. As imagens circulam na internet, pelo menos, desde 2019.

Uma busca reversa de imagens (aprenda a usar essa ferramenta) levou a uma postagem feita no Twitter em 26 de setembro de 2019 pelo músico Roger Moreira, da banda Ultraje a Rigor. Ou seja, o texto inserido sobre as imagens, de que o vídeo foi feito no Complexo do Alemão após passagem de Lula por lá no dia 12, não pode ser verdadeira. Também não é possível que o vídeo mostrasse comemoração após a vitória do candidato do PT. A checagem deste conteúdo foi pedida ao Estadão Verifica através do WhatsApp no número (11) 97683-7490.

Não foi possível identificar a origem do vídeo. Ao fundo, é possível apenas ouvir trechos do funk tocado no local, como “fuzil do TH” e “bonde do comando”. Mesmo buscando por estes termos, não foram localizadas imagens similares, embora sejam relativamente comuns as notícias de traficantes armados em bailes funk do Rio de Janeiro e de cidades próximas, como São Gonçalo.

Posts tentam associar Lula ao tráfico

Uma suposta relação entre o agora presidente eleito Lula e o tráfico de drogas no Complexo do Alemão começou a ser disseminada depois que o petista fazer um comício da comunidade no dia 12 de outubro de 2022. Na ocasião, Lula usou um boné com a sigla CPX, que significa “complexo” e, diferente do que afirmaram milhares de posts nas redes, não tem relação com o tráfico de drogas.

A falsa associação foi desmentida pelo Estadão Verifica e também pelo Projeto Comprova. Este mesmo conteúdo, que mostra fuzis em um baile funk, foi desmentido pela Agência Lupa. Desta vez, os posts diziam que traficantes comemoravam a vitória do petista nas eleições de 2022.