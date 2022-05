Vídeo de tornado atingindo casa foi gravado na República Tcheca, e não no Brasil

Foi gravado na República Tcheca, e não no Rio Grande do Sul, um vídeo que mostra uma casa sendo atingida por um tornado. As imagens foram compartilhadas fora de contexto em meio à passagem do ciclone Yakecan pelo Sul do País, mas na realidade são de junho de 2019 no país europeu. Uma postagem que dizia se tratar de “ventania no Rio Grande do Sul” foi compartilhada ao menos 2,1 mil vezes no Facebook.

Para identificar a origem do vídeo, o Estadão Verifica utilizou a ferramenta InVID para separá-lo em frames. Cada frame é uma imagem congelada que foi então utilizada no mecanismo de busca reversa do Google (veja aqui como fazer). Isso permite identificar outras vezes em que as imagens foram utilizadas anteriormente.

O vídeo foi postado originalmente em junho de 2021. O site francês de variedades Visactu publicou a gravação no Twitter e informou que as imagens mostravam “um tornado violento que atingiu um vilarejo na República Tcheca”.

🇨🇿 Images impressionnantes d'une très violente #tornade, qui a frappé un village en République tchèque ce jeudi.

La tornade a fait de nombreux blessés. pic.twitter.com/BEkJCHKBRK — Visactu (@visactu) June 24, 2021

Com essas informações, foi possível encontrar o vídeo em outros veículos de comunicação europeus. O canal no YouTube do jornal inglês The Guardian informou que as imagens eram da cidade de Hodonín, próxima à fronteira com a Áustria e a Eslováquia. Ao menos cinco pessoas morreram durante a passagem do tornado na região.

Onda de frio no Brasil

A passagem do ciclone Yakecan entre a noite desta terça-feira, 17, e a madrugada desta quarta-feira, 18, pela costa leste do Rio Grande do Sul deixou mais de 200 mil casas sem energia elétrica e levou à suspensão das aulas nas escolas gaúchas. Em Santa Catarina, os ventos fortes fizeram um caminhão tombar de lado (veja o vídeo aqui). O Estado registrou a primeira neve do ano.

Aos Fatos também checou este conteúdo.

