Torcida do Vasco não recebeu Lula e Paes com xingamentos; nenhum dos dois estava no estádio

Conteúdo investigado: Vídeo que mostra torcedores do Vasco da Gama gritando “Lula ladrão, seu lugar é na prisão” e legenda que afirma que aquela foi a recepção que a torcida deu a Lula e a Eduardo Paes no estádio São Januário.

Onde foi publicado: TikTok e Twitter.

Conclusão do Comprova: São enganosos os conteúdos de vídeos que viralizaram no Twitter e no TikTok afirmando que torcedores do Vasco da Gama receberam o ex-presidente e candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), aos gritos de “Lula ladrão, seu lugar é na prisão”.Transmissões ao vivo da partida mostram que houve xingamentos contra Lula durante o intervalo, assim como gritos a favor do petista. Nas redes sociais, diversos vídeos postados no dia do jogo mostram que pessoas realmente xingavam o ex-presidente. No entanto, Lula não estava no estádio, nem Paes, que é vascaíno, conforme afirmaram ao Comprova as assessorias dos dois políticos. Quem esteve no estádio de São Januário, casa do Vasco, em 27 de outubro, foi o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Os vídeos começaram a viralizar na sexta-feira (28), no dia seguinte à partida entre Vasco e Sampaio Corrêa pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu no estádio do Vasco e a partida se encerrou em 3×2 para o time visitante. Ainda na noite de quinta-feira, no entanto, a imprensa já noticiava brigas entre os torcedores por motivação política.

O portal Metrópoles publicou que o clima ficou tenso no estádio após o Vasco não conseguir confirmar o retorno à série A e que os ânimos se acirraram depois de brigas nas arquibancadas por questões políticas. Segundo o Metrópoles, por conta da presença do senador Flávio Bolsonaro, que é torcedor do Vasco, parte dos torcedores manifestou-se a favor do pai dele, Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.

O jornal Extra também noticiou que os torcedores brigaram depois de Flávio Bolsonaro aparecer na janela da presidência do clube e acenar para a torcida. “Enquanto ouviu xingamentos de alguns torcedores, recebeu o apoio de outros, que fizeram o número 22, da candidatura do presidente à reeleição, com os dedos das mãos”, diz a matéria.

Enganoso, para o Comprova, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. No TikTok, o vídeo acumulava mais de 697 mil visualizações, 85,5 mil curtidas e 3,2 mil comentários até o dia 29 de outubro.

O que diz o responsável pela publicação: O Comprova enviou mensagem no TikTok para o perfil que publicou o vídeo, mas não houve retorno até o fechamento desta checagem. Já no Twitter, o usuário responsável pela publicação do vídeo não permite o envio de mensagens diretas. A equipe procurou pelo nome deste perfil em outras redes sociais, mas não o encontrou.

Como verificamos: Após assistir aos vídeos, o Comprova fez buscas no Google com os termos “Lula jogo do Vasco”. Alguns dos resultados direcionaram para checagem do site O Antagonista sobre o caso e para publicação do site NetVasco, ambas desmentindo que Lula e o prefeito Eduardo Paes estivessem no estádio. Em seguida, a equipe fez contato com as assessorias de imprensa da prefeitura do Rio de Janeiro, do ex-presidente Lula e do Vasco da Gama.

O Comprova procurou elementos nas duas postagens que pudessem ser comparados com vídeos e reportagens feitas sobre o jogo Vasco x Sampaio Corrêa, ocorrido na quinta, com o objetivo de confirmar que as imagens eram da mesma ocasião. Também foram vistos vídeos com a transmissão completa da partida no YouTube, em busca do momento em que os xingamentos foram proferidos.

Por fim, foram feitos os contatos com os autores das postagens.

Vídeos foram feitos durante partida entre Vasco e Sampaio Corrêa, no dia 27

O vídeo aqui investigado e outros de ângulos diferentes, mas do mesmo momento, foram feitos na quinta-feira, 27 de outubro, durante partida entre Vasco e Sampaio Corrêa pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco precisava apenas empatar com o time do Maranhão para garantir o retorno à Série A, mas acabou perdendo de virada.

O jornal Extra e o portal Metrópoles publicaram que houve manifestações políticas durante a partida, contra Lula e contra Bolsonaro, e que houve brigas entre os torcedores. A conta @newscolina no Twitter, que se apresenta como “o maior portal de notícias do Twitter sobre o Vasco da Gama”, publicou um vídeo na manhã seguinte à partida, que mostra torcedores trocando socos, enquanto seguranças tentam separá-los. Segundo o canal, a briga ocorreu “após as manifestações políticas no setor Social de São Januário”.

No vídeo aqui investigado, é possível ver quando um homem de camisa amarela grita “Lula ladrão, seu lugar é na prisão” entre os segundos 4 e 5. Em outro vídeo feito no mesmo dia, mas de um local diferente, também fica claro que um homem careca com camisa de manga comprida azul diz as mesmas palavras. Em um dos vídeos virais postados no TikTok, pessoas disseram nos comentários que estavam no local e que também gritaram. O mesmo ocorre em pelo menos outros três vídeos postados nas redes sociais analisados pelo Comprova, e que indicam que foram gravados no estádio do Vasco durante a partida da última quinta-feira.

O Comprova também procurou por transmissões ao vivo da partida publicadas na Internet. Em uma delas, do canal do Youtube Litoral News, é possível identificar, a partir de 3 horas, 14 minutos e 17 segundos, xingamentos ao ex-presidente. Parte da torcida grita: “Ei, Lula, vai tomar no c*”. Um dos narradores da equipe de transmissão chega a mencionar o ocorrido, questionando: “A galera está mandando alguém ir tomar naquele lugar?”. Em seguida, na mesma transmissão, é possível ouvir gritos de “Olê, olê, olá, Lula, Lula” e um repórter comenta que, segundos antes, “houve um coro contra um dos candidatos à presidência” . O jornalista Lucas Pedrosa, que acompanhava a partida, narrou a situação no Twitter.

Durante a transmissão, não é possível ouvir claramente os gritos de “Lula ladrão, seu lugar e na prisão”, já que a voz dos narradores encobre o som da torcida. Mas, há elementos das imagens dos vídeos aqui verificados que ajudam a identificar o estádio. No primeiro gol do Vasco, marcado no início do primeiro tempo, fica visível uma faixa da “Mancha Negra” bem próxima ao gramado, atrás de uma ambulância da “Lefe”. Também é possível ver placas de publicidade da Krona, Betnacional, Pixbet e Betano.

No segundo gol do Vasco, que aconteceu no segundo tempo, ou seja, no outro lado do campo, é possível ver outra ambulância atrás do gol, além das placas das empresas Rei do Pitaco e Betano.

Lula não esteve no estádio nem Eduardo Paes

Na noite da partida entre Vasco e Sampaio Corrêa, Lula e Paes não estiveram no estádio. A assessoria de imprensa da Prefeitura do Rio confirmou que Paes não assistiu à partida, assim como a assessoria de Lula, que disse que ele não esteve no estádio e que a informação do vídeo é falsa.

Quinta-feira foi aniversário de Lula e ele sequer esteve no Rio de Janeiro. Às 8h, o candidato concedeu entrevista à rede de rádios Clube FM, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Segundo a GloboNews, Lula passou o dia com a família, em São Paulo, e durante parte da manhã esteve na produtora que faz seus materiais de campanha, na Zona Oeste de São Paulo.

O Projeto Comprova procurou o Vasco da Gama por e-mail e por telefone, mas o clube não se pronunciou.

Por que investigamos: O Comprova investiga conteúdos suspeitos que viralizam nas redes sociais sobre eleições presidenciais, políticas públicas do governo federal e pandemia. Em toda a campanha eleitoral, têm sido frequentes as publicações que fazem insinuações falsas ou enganosas a respeito da popularidade dos dois candidatos à presidência que disputam o segundo turno, Lula e Bolsonaro. A circulação desses conteúdos pode prejudicar a escolha do eleitor, que deve ser feita com base em informações verdadeiras.

Outras checagens sobre o tema: O site O Antagonista já havia feito checagem sobre o mesmo conteúdo, desmentindo que Lula e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, estivessem no estádio São Januário na oportunidade, assim como o Boatos.org. Além disso, investigações recentes do Comprova já demonstraram que o público não vaiou o presidente Bolsonaro durante show do cantor Gusttavo Lima e que um vídeo usou um áudio de outro evento para mostrar, falsamente, que a torcida do Flamengo xingou Lula em um jogo no estádio do Maracanã.

