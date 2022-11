Títulos de eleitor encontrados no lixo no Ceará foram descartados após alterações cadastrais

É falso que títulos de eleitores encontrados no lixo tenham interferido de alguma forma para que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vencesse o segundo turno das eleições 2022 em todos os 184 municípios do Ceará. Um vídeo com essa alegação circula amplamente em redes sociais como Facebook, Twitter, WhatsApp e Telegram. Os documentos mostrados nas imagens, na realidade, eram inválidos e foram descartados por alterações cadastrais a pedido dos eleitores.

Leia Também Resultado das eleições não está sob análise da Justiça após relatório das Forças Armadas

Na gravação, um homem diz estar carregando fardos de lixo e, em meio ao material, há vários títulos, muitos grampeados a outro documento identificado como ‘protocolo de entrega de título de eleitor’. Apontando os documentos descartados, o autor diz ser esta a explicação para que o PT tenha ganhado no Ceará, sugerindo a existência de irregularidades na votação.

O Estadão Verifica conseguiu identificar dados de dois dos títulos que aparecem nas imagens. Ao consultá-los junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a situação regular dos eleitores. Também foi possível descobrir que os títulos pertencem à Zona Eleitoral 078, no município de Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza, a 40 quilômetros da capital.

Com essas informações, a reportagem procurou o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TER-CE) e o órgão informou que os títulos que aparecem no vídeo são inválidos e foram retidos pelo cartório eleitoral durante alteração cadastral a pedido do eleitor, como transferência de domicílio ou revisão de dados, por exemplo.

O órgão garante que o descarte do material não causa prejuízo algum ao exercício do direito ao voto. Isso porque os eleitores recebem um documento novo no momento do atendimento, além de terem à disposição o aplicativo e-Título. Por fim, o TRE-CE lembra que, para votar, é necessário apresentar documento oficial de identificação com foto. A apresentação do título sequer é obrigatória.

Descarte

O TRE-CE informou ter determinado a apuração das condições de descarte mostradas no vídeo. Conforme a regra, documentos desatualizados são anexados ao protocolo de entrega do título novo – que aparece no vídeo – e arquivados até a eleição seguinte, quando é realizado o descarte, sendo um procedimento obrigatório e previsto em resolução.

Para serem eliminados, necessitam passar por análise da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos e publicados em Edital de Ciência de Eliminação de Documentos, com prazo de 45 dias para interposição de recurso. Ao final, são encaminhados à Sociedade Comunitária de Reciclagem de Resíduos Sólidos do Pirambu (SOCRELP), credenciada pelo TRE-CE para descaracterização e destinação sustentável dos resíduos.