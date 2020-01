Texto distorce fala de delação de Emílio Odebrecht sobre Lula

Um texto do site ‘Jornal do País’ que circula nas redes sociais atribui incorretamente ao empresário Emílio Odebrecht uma declaração a respeito do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além de inventar uma fala do empreiteiro, o artigo distorce outras informações sobre a delação premiada de Odebrecht em 2017.

Segundo o texto, Emílio disse que Lula “sempre traiu a classe trabalhadora, desde os anos 70”. Em nenhum momento da delação, que tem duração de mais de uma hora, o empresário faz essa declaração.

O artigo enganoso também afirma que, segundo o empreiteiro, Lula “sempre foi um ‘coringa’ para ajudá-lo a aliciar os funcionários grevistas em suas indústrias na Bahia”. Na verdade, o que Emílio diz é que o ex-presidente o ajudou a melhorar as relações com os sindicatos que lideravam uma greve no Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia, nos anos 80. Segundo Odebrecht, a melhora nas relações com sindicatos foi benéfica em episódios posteriores à greve. Na delação, o empresário não dá mais detalhes sobre o episódio.

O texto ainda inventa outras falas que não estão presentes na delação, como “Lula se vendia barato, traindo os trabalhadores em favor dos empresários, desde o início, quando entrou para o sindicato”.

Emílio Odebrecht concedeu depoimentos no âmbito Operação Lava Jato a partir de acordo assinado com o Ministério Público Federal (MPF). A delação se tornou pública em abril de 2017.

