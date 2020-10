Texto crítico à classe média circula falsamente atribuído a Chico Buarque

O escritor, cantor e compositor Chico Buarque de Hollanda é alvo de um boato que voltou a circular nas redes sociais na semana passada. Um artigo chamado “A classe média está de partida”, de autoria do escritor baiano Zuggi Almeida, tem sido compartilhado com assinatura de Chico. A assessoria do compositor negou que ele tenha escrito texto e o próprio Zuggi comentou o caso, reivindicando a autoria.

“A classe média está de partida” foi publicado originalmente em outubro de 2016 na página de Facebook do escritor baiano. O texto argumenta que parte da classe média está “deixando para trás a ilusão que pertencia à elite”, por estar modificando seus hábitos de consumo. O autor diz que a classe médica teve que se despedir do “apartamento de três quartos na zona nobre da cidade” e de “ver o filho fazer uma pós-graduação no exterior”.

Em setembro de 2019, quando a peça de desinformação com o nome de Chico foi compartilhada pela primeira vez, Zuggi comentou o caso.”Ao acordar na manhã desse domingo recebi uma mensagem de um amigo querendo saber se um texto publicado nas redes sociais era da minha autoria ou numa referência fake, ao maioral Chico Buarque”, escreveu ele no Facebook. “Aproximar a minha criação à obra grandiosa do autor de ‘Construção’ de certo modo infla o ego, se não fosse uma mentira”.

Procurada pelo Estadão Verifica, a assessoria de imprensa de Chico Buarque negou que ele tenha escrito ou compartilhado o texto: “Quem conhece o estilo de Chico jamais poderia acreditar que esse texto foi escrito por ele. Menos ainda pelo conteúdo”.

