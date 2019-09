Texto apócrifo engana ao dizer que parlamentares querem derrubar MP da microcefalia

Texto sem autoria difundido por páginas de apoio ao presidente Jair Bolsonaro afirma enganosamente que a “esquerda” e o “centrão” se articulam para derrubar a Medida Provisória 894, editada pelo Planalto neste mês para conceder pensão vitalícia a crianças com microcefalia em decorrência do vírus da zika. A publicação diz que os parlamentares consideram a medida inconstitucional e que ela gera despesas desnecessárias à União.

A Medida Provisória 894 visa instituir uma pensão vitalícia a crianças com microcefalia nascidas entre 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2018 e que são beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC), concedido a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. A medida está em vigor desde 5 de setembro, mas precisa ser referendada pelo Congresso nos próximos 120 dias.

Para avaliar a lei, uma Comissão Mista foi instituída no Congresso e parlamentares puderam apresentar emendas (propostas) para excluir ou modificar trechos da medida provisória.

Até o momento, foram apresentadas 144 emendas de 51 parlamentares de 17 partidos políticos — nenhuma delas trata a pensão como despesa desnecessária à União ou considera o projeto de lei completamente inconstitucional. Confira abaixo:

Documento EMENDAS PARLAMENTARES PDF

As propostas de alteração incluem, por exemplo, a exclusão do trecho do projeto que impede o acúmulo da pensão especial com o BPC (pela medida de Bolsonaro, a criança com microcefalia só pode ter um dos dois benefícios) e a ampliação da pensão a todas as crianças com a condição, e não somente as nascidas entre 2015 e 2018.

Em suas justificativas, os parlamentares não citam necessidade de “reduzir gastos desnecessários” da União ou falam de poupar dinheiro para o Fundo Eleitoral. Pelo contrário, algumas das propostas, especialmente as que buscam ampliar o benefício, podem elevar as despesas do governo federal.

O próprio Bolsonaro, ao editar a medida, pediu aos deputados que não fizessem mudanças que aumentassem os gastos da União e ameaçou vetar tais propostas caso sejam aprovadas pelo Congresso.

Inconstitucionalidade. Nenhuma emenda trata a MP como completamente inconstitucional, mas elas destacam trechos que, na visão de alguns parlamentares, ferem a Constituição.

Isso inclui, por exemplo, a forma como será feita a perícia para comprovar a condição da criança, a exigência de que os beneficiários desistam de mover ações judiciais contra a União e a restrição da pensão somente a famílias que recebiam o BPC, excluindo crianças com microcefalia de famílias com maior poder aquisitivo.

Nestes casos, as emendas visam excluir ou suprimir trechos específicos da Medida Provisória, e não derrubá-la integralmente.

O Estadão Verifica não localizou notícias sobre suposta articulação da “esquerda” e do “centrão” contra a medida.

Por se tratar de uma publicação sem autoria, a reportagem não consegue entrar em contato com o site no qual o texto foi publicado para esclarecer a fonte da informação.

Caminho da verificação. Para checar esta desinformação, o Estadão Verifica consultou a íntegra da Medida Provisória 894, todas as 144 emendas apresentadas ao texto e notícias publicadas no ‘Estado’, no portal UOL e na Agência Brasil. Também foram realizadas buscas nos principais veículos de imprensa sobre suposta “articulação da esquerda e centrão” para derrubar a medida.

A reportagem buscou localizar o responsável pelo site no qual o texto foi publicado, mas não há informações de contato disponíveis.

Este boato foi selecionado para verificação por meio da parceria entre o Estadão Verifica e o Facebook.