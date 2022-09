No Telegram, Janones atribui a Bolsonaro frase falsa sobre enfermeiros

O deputado federal André Janones (Avante-MG) compartilhou, na última segunda-feira, 5, em seu canal no Telegram, uma mensagem falsa que atribui ao presidente Jair Bolsonaro (PL) a declaração de que enfermeiros só servem para servir sopa. O conteúdo espalha que o candidato à Presidência fez a afirmação ao comentar a liminar do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a lei do piso salarial para a categoria. Contudo, não há registros em canais oficiais do governo nem na imprensa profissional.

O boato afirma ainda que Bolsonaro teria chamado Barroso de “comunista” e dito que o aumento do salário dos enfermeiros quebraria empresas de plano de saúde. Também não há evidências de que o presidente fez essas declarações. A mensagem divulgada por Janones é uma reedição de outro conteúdo falso que atribuía uma frase ofensiva similar contra os profissionais ao ex-presidente Lula (PT). O projeto Comprova demonstrou que o petista também não fez a declaração.

A postagem do deputado mineiro incentiva o compartilhamento para que “todos os profissionais da saúde” recebam o conteúdo, mas não oferece qualquer detalhe de quando e onde teria ocorrido a afirmação do presidente. O teor alarmista e vago é uma característica comum de mensagens que promovem desinformação na internet.

Até a manhã desta sexta-feira, 9, o material divulgado por Janones acumulava 2,2 mil visualizações em seu canal no Telegram. O Estadão Verifica não identificou a publicação em outras redes do parlamentar , porém o mesmo conteúdo foi compartilhado por outros usuários.

O deputado tem usado as redes sociais para apoiar a candidatura do ex-presidente Lula à Presidência e confrontar opositores. No dia 6 de setembro, porém, o site oficial do petista reproduziu uma verificação do site Aos Fatos que desmente o próprio conteúdo de André Janones ao afirmar que nem Lula nem Bolsonaro declararam que enfermeiros só servem para servir sopa.

O blog entrou em contato com a assessoria do deputado, mas ainda não obteve retorno sobre a solicitação.

Decisão judicial

Na noite desta quinta-feira, 9, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que André Janones apague de suas redes sociais outra postagem em que ele afirma, sem apresentar provas, que o Partido Liberal, sigla do presidente Jair Bolsonaro, estaria por trás da ação no Supremo que resultou na suspensão do piso salarial da enfermagem. O processo analisado pelo ministro Barroso é de autoria da Confederação Nacional de Saúde, dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços (CNSaúde) e outras entidades do setor.

O próprio parlamentar já havia feito declarações em que insinuava ter publicado a acusação infundada deliberadamente. “Mamadeira de piroca se combate com mamadeira de piroca. Printem isso e viralizem pelo zap”, escreveu Janones, no Twitter logo após publicar o conteúdo enganoso. O termo mamadeira de piroca é uma alusão a um boato falso inventado contra a companha de Fernando Haddad (PT) que marcou as eleições presidenciais de 2018.

Em resposta a uma publicação do jornal O Globo no Twitter, Janones disse que só “deixou uma fala no ar” e repete uma estratégia seguida pelos adversários. “Eu ainda frisei que a informação precisava ser confirmada. É bonito? Não. Tem outra forma de estancar fake news? Por ora, também não”, afirmou.

O deputado também protagonizou uma discussão com Felipe Neto no Twitter, após o influenciador afirmar que a oposição não deve sucumbir a supostas as mesmas práticas supostamente adotadas por apoiadores de Jair Bolsonaro. Janones ironizou a declaração do empresário e criticou a estratégia do ‘politicamente correto’.