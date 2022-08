Piada que apresenta Taylor Swift como tenente da FAB engana usuários do Facebook

É uma montagem foto que circula nas redes sociais sobre a primeira mulher do País a alçar voo no comando de um helicóptero de ataque. As postagens afirmam se tratar da tenente aviadora Vitória Bernal Cavalcanti, mas a mulher que aparece na foto é a cantora norte-americana Taylor Swift. A montagem já circulou antes com o rosto de outras personalidades e em tom de piada, mas fora de contexto acabou enganando muitos usuários.

A postagem diz que Cavalcanti pilotou um helicóptero AH-2 aos 23 anos de idade. Também a compara de forma pejorativa à cantora Anitta. A mulher que aparece na foto, porém, não é a aviadora. Trata-se de uma montagem com o rosto de Taylor Swift, cantora norte-americana que já ganhou 11 prêmios Grammy. Essa postagem foi feita no grupo “Bolsonaro a solução da nação” e já foi compartilhada ao menos 2,3 mil vezes.

As informações sobre Cavalcanti estão corretas. O Estadão Verifica fez uma busca no Google com os termos “Tenente Vitória Bernal Cavalcanti helicóptero” e encontrou as informações publicadas no site da Força Aérea Brasileira. O voo ocorreu em 2015 na Base Aérea de Porto Velho. “Espero que isso sirva de inspiração para todas as mulheres, mostrando que, por meio do esforço e da dedicação, nós podemos alcançar qualquer objetivo”, ressaltou Cavalcanti.

Postagem começou como piada, mas fora de contexto engana usuários

O Estadão Verifica buscou a postagem na ferramenta de monitoramento de redes sociais CrowdTangle. É possível ver que ela circula geralmente em tom de piada. Em grupos em que essa finalidade não é esclarecida, porém, engana os usuários.

Ao ler os comentários, é possível ver que muitos não reconhecem Taylor Swift. Um perfil elogia a beleza da cantora e diz que ela é “o orgulho das mulheres brasileiras do bem”. Outro escreve que ela “honra seu País”.

Entre as reações há também ataques a Anitta. A cantora se tornou alvo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) desde que anunciou que votará no ex-presidente Lula para a presidência. Ela também atraiu ataques nas redes sociais ao endossar uma campanha para que jovens tirassem o título de eleitor.

Taylor recentemente foi envolvida em uma polêmica com aviação — mas como passageira, não como piloto. Ela foi listada como a celebridade que mais emitiu gás carbônico com uso de jatinho particular, com 170 viagens entre janeiro e julho, segundo levantamento da empresa Yard. A equipe da cantora argumentou que ela empresta regularmente o avião e não é responsável por todas as emissões.

