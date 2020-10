Tabela traz valores errados de salários mínimos na América do Sul

Uma tabela divulgada em postagens do Facebook usa dados errados para comparar os salários mínimos na América do Sul. No ranking publicado nas redes sociais, Argentina, Venezuela e Equador aparecem como os países com remunerações mais altas na região, enquanto o Brasil está em último lugar, entre 12 nações. Isso não é verdade: em valores convertidos em dólares, o salário mínimo mais alto da região é o do Chile, seguido por Equador e Uruguai.

O Brasil está na 10ª posição entre os 12 países citados. Por último, vêm Suriname e Venezuela, com mínimos muito abaixo de outros estados sul-americanos. O ranking feito nas postagens também não leva em conta que o poder de compra nos países mencionados é diferente, o que dificulta a comparação por valores nominais. A tabela que foi compartilhada no Facebook contém ainda outro erro: a Bolívia é citada duas vezes, com valores diferentes de salário.

As postagens analisadas no Facebook citam como fonte o Banco Mundial. Não encontramos qualquer estudo ou divulgação recente da instituição sobre os salários mínimos na América do Sul.

O Estadão Verifica pesquisou os salários mínimos na América do Sul e encontrou os valores listados na tabela abaixo. As fontes das informações são os sites do governo de cada país. As conversões foram feitas na ferramenta do Banco Central brasileiro.

