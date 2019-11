Site usa foto antiga para inflar público de protesto contra STF na Paulista

Após os protestos deste domingo, 17, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, publicações nas redes sociais usam fotos antigas para inflar o número de presentes nas manifestações. Um artigo com mais de 42 mil compartilhamentos no Facebook reproduz uma foto de 2015 da Avenida Paulista, quando houve ato contra a corrupção e o governo da ex-presidente Dilma Rousseff.

Para encontrar a foto original, basta usar uma ferramenta de busca reversa de imagem. A fotografia é da agência de notícias Reuters, e foi publicada no portal G1 no dia 15 de março de 2015. Na época, a Polícia Militar estimou o público do protesto em 1 milhão. Não há estimativa a respeito de quantas pessoas estiveram na Paulista ontem, mas os manifestantes se concentraram no quarteirão entre o Museu de Arte de São Paulo (Masp) e a Federação das Indústrias do Estado (Fiesp).

Este conteúdo foi checado por meio da parceria entre Estadão Verifica e Facebook. Aos Fatos e Agência Lupa também verificaram essa publicação.