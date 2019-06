Site usa falsa fala de Donald Trump para desacreditar vacinas

Não é verdade que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que “a vacina contra a gripe é a maior fraude na história da medicina”. Um artigo do site Curas Naturais inventa uma fala do americano e faz alegações falsas sobre vacinas, que são consideradas seguras pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

O texto enganoso cita uma entrevista verdadeira de Trump à Opie Radio, em 2015, em que o então candidato à Presidência americana diz que nunca se vacinou e nunca pegou gripe. No entanto, em nenhum momento ele relaciona vacinas a “farsa” ou “golpe da medicina”, nem menciona a indústria farmacêutica.

O artigo antivacina também cita dois componentes da imunização que seriam nocivos à saúde: formaldeído e mercúrio. Segundo a Food and Drug Administration (FDA), agência de vigilância sanitária dos Estados Unidos, a primeira substância é utilizada de forma segura em vacinas como a da poliomelite. A concentração de formaldeído em vacinas é muito menor do que a que ocorre naturalmente no corpo humano.

Em relação ao mercúrio, o Ministério da Saúde esclarece que a substância está presente no composto orgânico tiomersal, usado como conservante. “Não existe evidência que sugira que a quantidade de tiomersal utilizada nas vacinas represente um risco para a saúde”, informa o ministério.

O artigo alega ainda que vacinas não precisam apresentar “nenhuma evidência científica de segurança ou eficácia” a agências reguladoras, o que também não é verdade. O Ministério da Saúde informa que toda vacina licenciada passa, durante o processo de produção, por diversas fases de avaliação que garantem sua segurança. O órgão também ressalta que as imunizações são aprovadas por institutos reguladores rígidos e independentes.

A vacinação da gripe para grupos prioritários teve fim na última sexta-feira, 31. A campanha só atingiu 76% do público alvo — o objetivo era vacinar 90%. Na internet, cresce o número de mensagens conspiratórias com alegações de que vacinas são nocivas e uma criação farmacêutica para deixar as pessoas mais vulneráveis. A OMS considerou, em relatório de janeiro deste ano, o movimento antivacina como uma das ameaças à saúde mundial.

Na segunda-feira, 3, a vacinação contra o vírus da gripe foi estendida para toda a população. A campanha seguirá enquanto durararem os estoques.

