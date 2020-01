Site divulga boato falso sobre pitbull morto por determinação judicial

Um artigo com o título “Pitbull ataca ladrão que tentava invadir sua casa e juiz determina que o animal seja morto” obteve mais de mil compartilhamentos no Facebook desde o dia 9 de janeiro. No entanto, o link que divulga a história não direciona para qualquer relato do suposto caso, que não tem qualquer registro na imprensa.

Ao clicar no endereço que viralizou, a foto de um pitbull ao lado de um homem deitado é destacada. A imagem, no entanto, foi tirada quando um cachorro fez companhia ao dono, que estava inconsciente após o incêndio em sua casa em Landover Hills, nos EUA, em dezembro de 2015.

O link do boato também direciona o leitor para um vídeo do programa “Balanço Geral”, da TV Record, que informa sobre o caso de dois pitbulls que atacaram um homem em Juiz de Fora. No episódio, não houve nenhum tipo de punição aos animais.

O site que divulgou o boato sobre o pitbull, “DayDayInfo”, costuma divulgar histórias bizarras com títulos chamativos.

A versão antiga deste boato foi checada pelos sites E-Farsas e Boatos.org. Esta checagem foi feita por meio da parceria entre Estadão Verifica e Facebook.