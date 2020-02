Site distorce pesquisa do IBGE para atacar Dilma

Uma publicação do site “Imprensa Viva”, com informações deturpadas, circula pelo Facebook. O texto, feito a partir do relatório de 2018 de “Estatísticas do Cadastro Central de Empresas” do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sugere acusações que não estão contidas na pesquisa.

O conteúdo é falso desde o título: “Dilma causou o fechamento de mais de 341 mil empresas no Brasil, segundo IBGE”. Em nenhum momento o documento cita o governo de Dilma Rousseff, nem atribui o fenômeno a determinadas decisões políticas. Mesmo que a relação – não mencionada pelo IBGE – exista, mais de 20% do período analisado é no governo de Michel Temer. Dilma foi afastada da Presidência em 12 de maio de 2016, e o os dados da conta são entre 31 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 2016.

Documento Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2016 PDF

A publicação afirma que “341,6 mil empresas fecharam as portas”. Na verdade, o levantamento do IBGE mostra a quantidade de empresas em atividade ao final de cada ano. O saldo é negativo em 341,6 mil – para calcular quantas fecharam, seria necessário saber quantas foram abertas. Esses dados não aparecem no relatório do IBGE.

O texto mencionado ainda que “a maior parte dos empresários que faliram ficaram endividados”, informação que também não está contida no levantamento.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

Um pré-requisito para participar da parceria com o Facebook é obter certificação da International Fact Checking Network (IFCN), o que, no caso do Estadão Verifica, ocorreu em janeiro de 2019. A associação internacional de verificadores de fatos exige das entidades certificadas que assinem um código de princípios e assumam compromissos em cinco áreas: apartidarismo e imparcialidade; transparência das fontes; transparência do financiamento e organização; transparência da metodologia; e política de correções aberta e honesta. O comprometimento com essas práticas promove mais equilíbrio e precisão no trabalho.