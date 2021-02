Simpatizantes do governo divulgam dado falso sobre aprovação de Bolsonaro no Ibope

Simpatizantes do governo espalham em redes sociais que a aprovação do presidente Jair Bolsonaro chegou a 80% em dezembro, segundo pesquisa Ibope. A informação é falsa. A mais recente pesquisa do instituto, divulgada em 16 de dezembro, mostrou que 35% dos brasileiros consideravam o governo de Bolsonaro bom ou ótimo, e 33%, ruim ou péssimo. Para outros 30%, a administração é regular. O Ibope também perguntou aos entrevistados se eles aprovavam a maneira de governar de Bolsonaro: 49% disseram que não, e 46% responderam positivamente.