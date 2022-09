Vídeos distorcem dados sobre repasses do PL do Amapá a candidata indígena à Câmara

Em vídeo compartilhado nas redes sociais e no WhatsApp, a candidata indígena a deputada federal Silvia Waiãpi (PL-AP) sugere não ter recebido as verbas devidas do Fundo Partidário. Replicações do vídeo no YouTube contêm a alegação enganosa de que o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) teria negado o Fundo Eleitoral a Waiãpi por ela ser bolsonarista. Na realidade, a candidata recebeu R$ 126 mil do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário, em datas anteriores à gravação do vídeo.

Procurada pelo Estadão Verifica, a candidata insiste ter recebido do PL muito menos do que os demais candidatos da legenda à Câmara dos Deputados. Há consistência nessa afirmação. Em sua primeira disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados, ela gravou um vídeo no último dia 13, em frente ao TRE-AP, em que acusa seu partido de ter lhe negado também espaço na propaganda eleitoral gratuita na TV – além de acesso igualitário à verba do Fundo Partidário para financiar sua campanha.

As imagens viralizaram no Amapá, onde aliança informal entre o PL, do presidente Jair Bolsonaro, e partidos de esquerda em favor da candidatura ao governo de Clécio Luís (Solidariedade) causou rachaduras e judicialização. A acusação da tenente das Forças Armadas Silvia Waiãpi também alcançou a Justiça Eleitoral. O Ministério Público Federal (MPF) e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AP) acompanham o caso.

Documento assinado por Sidney Madruga, procurador-regional da República e coordenador nacional do Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral (Genafe), afirma que “a candidata registra que não recebeu a verba a que tinha direito pelo Fundo Partidário”.

O motivo do tratamento desigual, de acordo com a candidata indígena, seria sua recusa em apoiar Clécio Luís e Davi Alcolumbre (União Brasil), candidato à reeleição ao Senado. No vídeo que viralizou, Waiãpi posiciona-se contra essas candidaturas e relata ter recebido mensagens no WhatsApp que condicionariam o apoio do PL a esse alinhamento político. Um grupo de apoiadores se posiciona atrás dela nas imagens.

“Estou aparecendo ao vivo nas redes sociais porque eu não tenho horário eleitoral”, declara a candidata no vídeo. “O horário eleitoral gratuito foi negado a uma mulher indígena que se recusou a trair o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Eu me recusei a trair o Brasil e o Amapá. (…) O meu Fundo Eleitoral, ao qual eu teria direito em igual parte, também me foi negado.”

Em sua página no Facebook, com 12 mil seguidores, a publicação contou com 386 mil visualizações até a última sexta-feira, 23, mais de 6,6 mil comentários e 35 mil compartilhamentos. O vídeo circulou no WhatsApp e tem algumas cópias no YouTube, uma delas com mais de 3.700 visualizações.

Silvia Waiãpi explicou que sua intenção foi cobrar a proporcionalidade do valor recebido em comparação com outras duas candidatas “brancas” do PL do Amapá. Ela destacou que, no vídeo, refere-se a não ter recebido a verba “em igual parte”. A candidata também atribui possíveis confusões na interpretação do vídeo ao fato de ele ser longo. O vídeo que viralizou tem 5min50s – o original, a que o Estadão Verifica teve acesso, tem 6min23s, incluindo os segundos iniciais e finais sem fala da candidata.

Waiãpi também diz que a cobrança pela proporcionalidade na distribuição dos recursos ficou clara em vídeos seguintes, postados também em suas redes. A candidata afirmou que as inserções de sua propaganda na TV começaram no dia 16 de setembro, 21 dias após o início da campanha no rádio e na televisão e três dias depois do seu protesto nas redes. O Estadão Verifica não conseguiu confirmar a informação.

Contas

A prestação parcial de contas da candidata foi registrada no dia 13 de setembro. Os documentos mostram que Silvia recebeu R$ 100 mil do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o chamado Fundo Eleitoral, e R$ 26 mil do Fundo Partidário. Os valores foram repassados para a conta de sua campanha, respectivamente, nos dias 26 de agosto e 06 de setembro.

O PL no Amapá apresenta nove candidaturas para deputado federal – apenas uma delas busca a reeleição, a de Vinicius Gurgel. Há três mulheres do partido na disputa – delas, Waiãpi foi quem recebeu o menor valor. A candidata Sonize Barbosa recebeu R$ 1 milhão do Fundo Eleitoral – Waiãpi a acusa de ter sido favorecida por ser mulher de Kaká Barbosa (PL), presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Já a candidata Maraina (PL) recebeu R$ 500 mil. Entre os candidatos homens da legenda no Amapá, quatro informaram ter recebido R$ 500 mil do Fundo Eleitoral (Capitão Marcelo, Charly Jhone, Dr. Achiles e Jorielson Federal). O candidato Delegado Charles foi beneficiado com R$ 350 mil, e o candidato à reeleição Vinicius Gurgel recebeu R$ 1 milhão.

Judicialização

Waiãpi processa os presidentes local e nacional do Partido Liberal por abuso de poder e conta que a ação já gerou uma audiência no último dia 21. Um ofício relatando o caso foi enviado pelo Genafe para o procurador-regional Eleitoral no Amapá. Por meio de nota, o coordenador nacional do Genafe, Sidney Madruga, afirma que o caso pode configurar violência política de gênero. A candidata relata que entregou seu telefone celular para verificações de mensagens ao Ministério Público Federal (MPF) do Estado.

Documento ofício PDF

Prints repassados pela candidata mostram conversas em um grupo em que estariam candidatos “federais” do partido. Nas mensagens, há indicação de que candidaturas que não cumprem as “diretrizes” do PL, não detalhadas, podem ser substituídas. Waiãpi também aparece no grupo cobrando as inserções na TV. A candidata alegou que só quem apoia Clécio Luís e Alcolumbre teve acesso ao estúdio de gravação contratado pelo partido e que, por isso, precisou pagar outra estrutura para fazer sua propaganda eleitoral. Relatou ainda que outros candidados em situação similar à sua, que discordavam dos apoios no Estado, aceitaram o acordo.

Cabe aos partidos decidir como distribuir o tempo de rádio e TV entre os seus candidatos nas campanhas proporcionais. “Pertence ao partido político aquele tempo, e ele pode colocar seus candidatos mais competitivos para aparecerem naquele tempo mais vezes, por mais tempo, desde que respeitado o tempo de propaganda em TV destinado para candidatas mulheres e para candidatas e candidatos negros e negras”, ressalta o advogado eleitoral Matheus Maciel.

“Isso está expressamente previsto na resolução e também na lei eleitoral.” De acordo com o profissional, o mesmo vale para a distribuição da verba de campanha, desde que cumprido o compromisso de direcionar 30% dos recursos para as candidaturas femininas e negras.

“Existem alguns casos já em que o candidato busca o Poder Judiciário alegando ter sido preterido pelo partido político em relação ao horário nos veículos de comunicação social”, disse Maciel. “Em geral, os entendimentos da Justiça Eleitoral são no sentido de não dar provimento a esse tipo de ação, a menos que estejam infringindo a regra do tempo destinado a candidaturas femininas e a candidaturas negras, porque o entendimento é que o tempo pertence ao partido político.”

“Se nós não tivermos partes iguais na distribuição (do Fundo Partidário), as minorias não ficarão em partes iguais” opinou Waiãpi.

A candidata se apresenta como “uma mulher indígena, conservadora, de direita”. Diz que buscou no partido um alinhamento político aos valores do presidente da República, descritos por ela como “Deus, pátria, família e liberdade” e que, por isso, não concorda com a aliança do PL com legendas fora desse espectro. A coligação “Amapá Para Todos”, encabeçada por Clécio Luís, inclui os partidos Solidariedade, União Brasil, PDT, Republicanos, PL, PP e a Federação PSDB/Cidadania.

O Estadão Verifica fez contato por telefone, mensagens e e-mail com representantes do PL no Amapá e não obteve retorno. O TRE-AP também não respondeu as perguntas enviadas.