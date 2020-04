Sérgio Moro não possui conta no Facebook

Não é verdade que o Facebook tenha tirado do ar a conta do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ao contrário do que indicam posts enganosos na rede social. Até a publicação desta checagem, o ex-juiz federal não possuía perfil oficial na plataforma, como confirmou a assessoria de comunicação do ministério ao Estadão Verifica.

O ministro se posiciona sobre assuntos ligados à sua pasta em sua conta no Twitter, criada em abril de 2019. Ele também ativou uma conta oficial no Instagram em 23 de janeiro deste ano.

“A pedido da minha esposa, estou entrando no Instagram”, disse Moro em seu post de estreia. Ele segurava um calendário para provar que se tratava de uma conta autêntica.

