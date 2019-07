Sem evidências, posts atribuem a Moro e Dallagnol troca de áudio com xingamentos a Bolsonaro

Publicações em redes sociais afirmam que o ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) teria trocado mensagens de áudio com o procurador da República Deltan Dallagnol criticando o presidente Jair Bolsonaro. Não há, no entanto, evidências que comprovem a existência das mensagens, e tampouco integram a série de reportagens publicadas até o momento pelo site The Intercept Brasil.

De acordo com os posts no Facebook, Moro teria chamado Bolsonaro de “imbecil” em áudio enviado a Dallagnol, que responderia chamando o presidente de “ameba”. A publicação não informa quando o áudio teria sido supostamente compartilhado nem o contexto da conversa. Tudo indica que se trata de uma falsidade.

Nas reportagens publicadas pelo The Intercept Brasil até o momento, o presidente Bolsonaro não é citado em conversa nem é xingado em áudioa. Outras duas reportagens publicadas pela Folha de S. Paulo com o mesmo material também não citam troca de mensagens com esse conteúdo entre o procurador e o então juiz federal.

Desde a divulgação da primeira reportagem sobre as mensagens atribuídas a Moro e Dallagnol, o Estadão Verifica desmentiu diversos boatos envolvendo o assunto.

