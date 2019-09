Se alguém disser que água gelada faz mal, fique frio: é cascata

Não é verdade que tomar água gelada possa causar ataque cardíaco ou problemas no fígado e no estômago. Esse boato, que já foi desmentido pelo Ministério da Saúde e por diversos sites de checagem, já circulou no WhatsApp e nas redes sociais em vários formatos. O texto com o alerta falso já foi até atribuído ao médico Drauzio Varella — que nunca disse nada do tipo.

O boato alega que tomar água gelada “fecha quatro veias do coração”, causando ataque cardíaco; que “prende a gordura do fígado”, causando problemas no órgão; e que afeta as paredes do estômago e do intestino grosso, causando câncer. No entanto, o Ministério da Saúde alerta que a mensagem é falsa e que água gelada não faz mal.

Drauzio Varella, que já foi creditado com a mensagem em grupos de WhatsApp, também desmentiu o boato à Agência Lupa em abril deste ano. Em resposta à reportagem, ele disse que a única contra-indicação a beber água gelada é “não ter geladeira em casa”.

Agência Lupa, Boatos.Org, UOL, G1, revista Saúde, Polígrafo (Portugal) e Observador (Portugal) também checaram essa desinformação. Este conteúdo foi selecionado para verificação por meio da parceria entre Estadão Verifica e Facebook. Para sugerir checagens, envie uma mensagem por WhatsApp ao número (11) 99263-7900.