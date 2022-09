Checamos a sabatina de Simone Tebet no Estadão: veja o resultado

A candidata à Presidência pelo MDB, Simone Tebet, participou de sabatina do Estadão nesta segunda-feira, 19. Ela cometeu imprecisões ao falar de estatísticas de pessoas com deficiência e de números do Fundeb. Leia abaixo a checagem do Estadão Verifica.

Educação

O que Tebet disse: que o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) passou de 10% para 16%, indo de R$ 30 bilhões para R$ 40 bilhões.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é impreciso. O Fundeb é uma complementação paga pelo governo federal para as redes locais de ensino. Em 2020, o Congresso aprovou mudanças na lei. A contribuição deve aumentar gradualmente, passando de 10% do arrecadado pelos Estados, em 2020, para 23%, em 2026. Para 2022, o valor fica em 15% – e não 16%, como disse a candidata.

Com isso, a complementação deve passar de R$ 15,8 bilhões para R$ 36,3 bilhões em valores atuais. O investimento adicional total até 2026 é de R$ 65 bilhões, calcula o instituto Todos Pela Educação.

Posição dos candidatos nas pesquisas eleitorais

O que Simone Tebet disse: que candidatos que chegaram nessa época com mais ou menos 8% e foram ao segundo turno das eleições, ganharam.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Não houve, nas últimas três décadas, um candidato que teve cerca de 8% das intenções de votos nas pesquisas e passou para o segundo turno para subsequentemente ganhar o pleito eleitoral à Presidência da República.

O Estadão recuperou o desempenho dos principais candidatos nas pesquisas a cerca de duas semanas do primeiro turno das eleições anteriores, desde 1998. Em todas elas, quem chegou a esse ponto liderando as sondagens acabou vencendo o pleito. Como termo de comparação, o Estadão considera os dados dos institutos Ibope e Datafolha. O primeiro deles não existe mais, mas seus ex-diretores fundaram o Ipec, empresa de pesquisa de alto padrão técnico e similar ao instituto antecessor.

O cenário mais próximo do citado por Simone Tebet ocorreu nas eleições de 1989, em que as pesquisas indicavam que Lula tinha 7% das intenções de voto a quatro semanas do primeiro turno — ficando em terceiro lugar —, porcentagem que foi variando até chegar aos 14% a duas semanas do primeiro turno. Lula eventualmente passou para o segundo turno com 18% dos votos e acabou perdendo para Fernando Collor, que ganhou 53,03% dos votos válidos.

Aluguel em Brasília

O que Tebet disse: que o governo gasta de aluguel em Brasília R$ 900 milhões, quase R$ 1 bilhão, para abrigar servidores públicos, tendo espaços públicos ociosos.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é impreciso. O caso foi revelado pelo Estadão no início de setembro. A reportagem mostrou que o governo federal gasta R$ 700 milhões por ano em aluguel de prédios modernos e luxuosos em Brasília para abrigar 25 mil funcionários públicos. Todos esses servidores poderiam trabalhar nos prédios da Esplanada dos Ministérios, de acordo com um estudo do Ministério da Economia feito há quase dois anos e que ficou engavetado na pasta.

Pessoas com deficiência

O que Tebet disse: que existem 40 milhões de brasileiros que de alguma forma têm algum tipo de deficiência ou doença rara.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019, o Brasil tem mais de 17,3 milhões de pessoas com deficiência. Já as doenças raras atingem cerca de 13 milhões de brasileiros.

Orçamento secreto

O que Simone Tebet disse: que o orçamento secreto envolve uma quantia de R$ 19 bilhões que “não sabemos para onde está indo”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro em partes. O esquema do orçamento secreto do governo federal, revelado pelo Estadão, consiste no pagamento de emendas do relator-geral do Orçamento em benefício de determinados parlamentares, em troca de apoio no Congresso. Esses parlamentares indicam o destino das verbas por meio de acordos com a cúpula do Legislativo, beneficiando seus redutos eleitorais por meio de convênios do Ministério do Desenvolvimento Regional ou contratos envolvendo a Codevasf, o Dnocs ou a Sudeco, por exemplo.

Uma das críticas que incidem sobre a prática é justamente o fato de os parlamentares estarem direcionando as verbas sem vinculá-las obrigatoriamente ao seu nome, ou seja, sem transparência pública. Além disso, também houve suspeita de superfaturamento, como na série de reportagens do Estadão sobre o “tratoraço”. No entanto, pode-se analisar qual o uso final da verba do orçamento por meio de editais e contratos publicados no Diário Oficial da União.

O valor de R$ 19 bilhões citados pela candidata se refere ao montante destinado a emendas de relator no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) enviado pelo Executivo para o Congresso para 2023 — R$ 19,4 bilhões, para ser exato.

Tamanho do MDB

O que Simone Tebet disse: que o MDB é o partido com maior número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. De acordo com dados estatísticos do Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) é o partido que mais elegeu prefeitos, vice-prefeitos e vereadores no Brasil no primeiro turno das Eleições Municipais de 2020. O partido conta com 8.709 eleitos — deles, 784 são prefeitos, 660 vice-prefeitos e 7.277 vereadores. A segunda legenda com maior quantidade de eleitos é o Progressistas (PP), com 7.523.

Em número de filiados, o MDB tem 2,3 milhões de inscritos, segundo o TSE. Em segundo lugar está o PT (1,5 milhão), seguido por PSDB (1,46 milhão), PP (1,44 milhão), PDT (1,2 milhão), PTB (1,1 milhão) e Democratas (1,09 milhão).