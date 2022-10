Frase de candidato do PT ao governo de Sergipe sobre mulheres médicas volta a circular com acusação de machismo

Declaração de agosto de 2013 do atual candidato do PT ao governo de Sergipe, senador Rogério Carvalho, voltou a circular nas redes sociais e em horário eleitoral gratuito para associá-lo a comportamento machista. No vídeo exibido, o senador diz: “Nossos médicos estão se tornando cada vez mais feminina (sic). Ou seja, as mulheres têm uma dedicação menor à profissão em relação aos homens”.

A peça eleitoral foi produzida e veiculada pela campanha de seu oponente no segundo turno em Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD). “Num momento em que as mulheres avançam em suas conquistas, veja o que Rogério diz sobre as profissionais mulheres”, informa o vídeo antes de exibir a frase do petista. “Então, é isso que você pensa das mulheres, Rogério? Pelo respeito às mulheres, Rogério nunca mais”, encerra.

O Estadão Verifica identificou a declaração original de Carvalho, feita em um debate do programa “Expressão Nacional”, da TV Câmara, em 13 de agosto de 2013. Rogério Carvalho participou dessa discussão sobre o programa Mais Médicos na condição de deputado federal por Sergipe.

Não há diferença em relação à fala exibida na propaganda eleitoral de Mitidieri. Na íntegra, a declaração polêmica surge quando Rogério Carvalho trata dos fatores que, a seu ver, contribuem para as falhas na qualidade do serviço médico público.

“As nossas, os nossos médicos está (sic) se tornando cada vez mais feminina, ou seja, as mulheres têm uma dedicação menor à profissão em relação aos homens, portanto, você vai precisar de mais profissionais para ocupar os espaços de trabalho. Depois, temos uma população que está envelhecendo. Tudo isso. Isso são dados. Tudo isso contribui para uma demanda por mais médicos. Não dá para a gente dizer que não tem médicos. Existe uma questão central: existe uma luta corporativa de reserva de mercado que precisa ser dita à sociedade”, diz.

A assessoria de imprensa da campanha de Carvalho afirma que a fala usada no vídeo foi tirada de contexto com o objetivo de confundir o eleitor e que ele se referia a pesquisas que tratam do tema. “Essa já tem sido uma prática reiterada da oposição, através de materiais cortados e fora do contexto, para descontextualizar e desvirtuar a mensagem original”, disse, por meio de nota.

O caso tornou-se emblemático nestes últimos dias da campanha pelo governo de Sergipe. Houve acusações recíprocas. No estúdio da Rádio Fan FM, no último dia 25, Carvalho acusou seu adversário de não estar presente por “medo de enfrentar suas próprias mentiras”. O evento foi programado como um debate, mas tornou-se entrevista com o candidato do PT por causa da ausência de Mitidieri.

“Mentindo quando ele coloca uma propaganda dizendo que eu disse que as mulheres trabalham menos. Mentiu”, exemplificou Rogério Carvalho, conforme vídeo postado no YouTube. O post recebeu 11 mil likes e 534 comentários até as 20h50 de 27 de outubro. Seu conteúdo se desdobrou em publicações em outras redes sociais.

Das trocas de acusações, os candidatos passaram à disputa na Justiça. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) manifestou-se em duas etapas. Em decisão publicada no dia 24 de outubro, Gilton Batista Brito, juiz auxiliar de Propaganda da corte, concordou com o argumento da campanha de Carvalho de que houve montagem das imagens de 2013. Brito determinou a suspensão do material, sob pena de multa de R$ 10 mil a cada descumprimento.

“Percebe-se que nas duas primeiras postagens, o representado [autor do post] realizou uma montagem e/ou trucagem, valendo–se de fala descontextualizada do representante [Carvalho], proferida em momento diverso, com o objetivo tentar fazer crer que o representante é contrário à participação das profissionais mulheres no mercado de trabalho, mais especificamente na Medicina”, escreveu Brito.

Na quinta-feira, 27, a decisão de Brito foi revista. O juiz Carlos Pinna de Assis Júnior, do TRE-SE, acolheu mandado de segurança impetrado pela campanha de Mitidieri e pela coligação Novo Tempo para Sergipe e autorizou a circulação da propaganda. Os argumentos foram de que não houve montagem da fala de Carvalho nem trucagem e de que a peça exibe um recorte de uma fala de Rogério Carvalho desrespeitosa às mulheres que deve ser conhecida pela opinião pública.