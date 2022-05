É falso que vídeo mostre Roberto Requião caindo de cavalo na lama

É montagem um vídeo que circula no Telegram e sugere que o ex-governador do Paraná Roberto Requião (PT) teria caído em uma poça de lama enquanto andava a cavalo. Na verdade, quem leva o tombo é um senhor não identificado que usa blusa amarela.

O vídeo enganoso começa com duas imagens do ex-senador Requião montado em um cavalo. Ele parece usar uma camisa amarela mas, na verdade, as fotos foram adulteradas digitalmente. Nas fotografias originais, o político usa uma camisa de cor azul. Os registros foram feitos durante uma cavalgada em Catanduvas (PR), em abril de 2008.

Em seguida, o vídeo mostra um homem de amarelo tentando atravessar um lamaçal montado em um cavalo. Ele se atrapalha e cai na lama; os outros cavaleiros que o acompanham riem. Como a resolução do vídeo é muito baixa, não é possível identificar o rosto do homem que caiu.

Ao procurar por “Requião cai do cavalo”, encontramos uma versão mais longa do vídeo, publicada em 2014 no YouTube. A gravação mostra o homem saindo da lama e indo tomar um banho de riacho. Antes disso, ele fala olhando para a câmera, dando risada. É um homem de bigode que não se parece com o ex-governador. A voz e o sotaque não se assemelham aos de Requião. Outras publicações do vídeo, ainda mais antigas, têm título “Tombo de cavalo muito legal” e “Tombo do gaúcho”.

A montagem que sugere que Requião caiu do cavalo circula ao menos desde 2014 na internet. Naquele ano, o político era candidato ao governo do Paraná e entrou na Justiça para pedir que o vídeo fosse retirado do ar. Segundo o site Bem Paraná, o juiz Lourival Pedro Chemim acatou o pedido.