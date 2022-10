É falso que Robert Pattinson tenha saído em defesa de Neymar após jogador declarar apoio a Bolsonaro

Circula pelas redes sociais que o ator Robert Pattinson teria saído em defesa de Neymar Júnior após o atleta declarar publicamente apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que concorre à reeleição. Um post no Facebook alega que Pattinson teria dito que Neymar é “peça importante para a copa dos brasileiros” e que apoia sua opinião política, estando “junto com todas as suas escolhas”. A afirmação é falsa.

As últimas notícias de contato entre os dois são de fevereiro de 2022. A primeira foi no aniversário do atacante, no dia 5, quando o atleta ganhou um presente de Robert Pattinson, e no dia 21 de fevereiro, data em que Neymar esteve na pré-estréia do filme The Batman, em Paris. A postagem analisada aqui utiliza uma foto desse dia, em que ambos posaram para uma foto com a atriz Zoë Kravitz. A imagem foi publicada originalmente no Twitter do diretor do filme, Matt Reeves.

Além disso, a suposta fonte da informação, a rádio britânica BAIT Radio, encerrou suas atividades em 15 de outubro de 2018.

Posicionamento de Neymar

O atacante do PSG e da seleção brasileira declarou apoio a Bolsonaro por meio de suas redes sociais na última quinta-feira, 29. Em vídeo, Neymar aparece dançando ao som do jingle de campanha de Bolsonaro, que diz “vota, vota e confirma: 22 é Bolsonaro” e faz o sinal de 22 com as mãos.

LEIA TAMBÉM: Neymar rebate críticas por apoio a Bolsonaro: ‘Quando alguém tem opinião diferente é atacado’

Após seu posicionamento, o jogador recebeu críticas de figuras como Walter Casagrande, ex-comentarista de futebol da Globo, e do streamer Casimiro.