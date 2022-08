Não, Renata Vasconcellos não usou sapato vermelho em apoio a Lula no JN

A sabatina do ex-presidente e candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Jornal Nacional foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na semana passada. Mas um pequeno detalhe chamou a atenção de apoiadores e opositores do candidato: o sapato usado pela jornalista Renata Vasconcellos durante a entrevista.

Uma foto da tela de uma televisão com cores saturadas viralizou mostrando, aparentemente, a jornalista usando um sapato vermelho – cor associada ao PT. Enquanto apoiadores de Lula aplaudiam a escolha do calçado, opositores criticavam o que seria uma declaração de apoio ao candidato petista durante a sabatina. Mas o calçado não era vermelho, e sim de um tom claro de marrom, próximo ao caramelo.

Na imagem saturada que viralizou nas redes, o calçado parece ter um tom avermelhado, com salto de madeira. No entanto, a foto tem cores mais claras do que as imagens reais da entrevista – o que pode acontecer quando se fotografa a tela de uma televisão. Na foto saturada, é possível perceber, por exemplo, que o pescoço do candidato também parece avermelhado, não apenas o sapato de Renata Vasconcellos.

No entanto, fotografias feitas no local da entrevista mostram que o sapato não era vermelho. Às 20h37 desta quinta-feira, a assessoria de comunicação da TV Globo enviou para a imprensa uma fotografia feita no estúdio em que a entrevista foi feita. A fotografia foi feita por Marcos Serra Lima, do G1, e mostra que o marrom claro, num tom próximo ao caramelo.

A foto publicada pelo candidato Lula em sua conta oficial do Instagram também mostra que os sapatos da jornalista não eram vermelhos. Ao Estadão Verifica, a TV Globo afirmou que o sapato era de um tom um pouco mais claro que o marrom, não vermelho.

