Recebemos 100 mil mensagens no WhatsApp do Estadão Verifica

Pouco mais de quatro meses após entrar no ar, o canal de comunicação no WhatsApp do Estadão Verifica ultrapassou as 100 mil mensagens recebidas — são quase 770 por dia. Por meio do número (11) 99263-7900, leitores enviam conteúdos suspeitos para checagem. A equipe analisa os boatos recebidos com mais frequência e com maior potencial de enganar outras pessoas e os resultados são publicados em nosso blog.

Em parceria com o projeto Comprova, uma coalizão de 23 organizações de mídia e o Estado, publicamos 132 verificações de boatos a respeito dos candidatos à Presidência. Com a proximidade das eleições, o volume de desinformação circulando aumentou — recebemos 1,9 mil mensagens apenas no fim de semana do primeiro turno.

A participação do público é fundamental para que jornalistas possam verificar o que está circulando no WhatsApp. A comunicação no aplicativo é criptografada, o que quer dizer que não há como monitorar ou mensurar toda a desinformação que é veiculada em grupos e conversas privadas. Redes sociais como Facebook e Twitter possuem ferramentas que permitem analisar as informações públicas veiculadas em suas plataformas.

O WhatsApp está no centro do debate sobre a boataria online na última semana do segundo turno. Nesta segunda-feira, 22, executivos do aplicativo de mensagens se reuniram com integrantes do Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sem no entanto entrar em acordo sobre adoção de medidas contra notícias falsas.

Oito representantes de agências profissionais de fact-checking — incluindo o Estadão Verifica e o Comprova — também estiveram em reunião com TSE, WhatsApp, Google, Facebook e Twitter nesta segunda-feira. Na ocasião, os checadores descreveram o preocupante cenário de desinformação online e apresentaram uma série de propostas ao tribunal.

Entre as sugestões, está a criação de um canal de comunicação direto entre o TSE e os verificadores, para agilizar a produção de desmentidos de boatos. As organizações de fact-checking também pedem que a Justiça Eleitoral promova campanhas de alfabetização digital e faça uma declaração em defesa dos jornalistas — segundo levantamento da Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos (Abraji), houve mais de 130 casos de violência contra profissionais da imprensa que cobriam as eleições deste ano.

Veja o documento com as sugestões abaixo.